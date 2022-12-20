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Харві Вайнштейн під час судового розгляду
Харві Вайнштейн під час судового розглядуФото: Angela Weiss/AFP
ПанорамаСполучені Штати Америки

Вайнштейна визнали винним ще в одному зґвалтуванні

Даниїл Сотников
1 год. тому

Американський кінопродюсер Харві Вайнштейн, який відбуває 23 роки ув'язнення за кількома епізодами сексуального насильства, визнаний винним ще в одному зґвалтуванні.

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Суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав кінопродюсера Харві Вайнштейна винним у ще одному зґвалтуванні, повідомляє у вівторок, 20 грудня, агенція Associated Press.

Присяжні визнали Вайнштейна винним у зґвалтуванні, примушуванні до орального сексу та у сексуальному домаганні. Усі три звинувачення стосувалися однієї жінки, ім'я якої не називається. Присяжні повідомили, що не змогли винести рішення ще за двома епізодами за участю двох жінок. Ідеться, зокрема, про звинувачення з боку Дженніфер Сібел - актриси та дружини губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома.

Судовий розгляд щодо цих епізодів тривав два місяці. Обвинувачення стосувалися періоду з 2004 до 2013 року, Вайнштейн вчиняв сексуальні злочини у готелях Беверлі-Гіллз та Лос-Анджелеса. Обвинувачення базувалися на показаннях чотирьох жінок, судово-медичні докази чи свідчення інших осіб були відсутні.

Захист Вайнштейна наполягав, що двоє жінок брехали про свої зустрічі з ним, а у двох інших були сексуальні стосунки "на 100 відсотків за взаємною згодою". За цими обвинуваченнями Вайнштейну загрожує до 24 років в'язниці.

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23 роки ув'язнення за іншими обвинуваченнями

У березні 2020 року суд у Нью-Йорку засудив Вайнштейна до 23 років позбавлення волі за звинуваченням у зґвалтуванні та сексуальних домаганнях. Присяжні визнали його винним у примусі асистентки до орального сексу, а також у зґвалтуванні стилістки. При цьому Вайнштейн був виправданий за трьома іншими серйознішими обвинуваченнями, в тому числі за сексуальне насильство за обтяжуючих обставин, за що йому могло загрожувати довічне ув'язнення.

Про безліч випадків сексуального насильства з боку Вайнштейна стало відомо у 2017 році - після виходу розслідування The New York Times. Загалом понад 80 жінок звинувачували Вайнштейна у зґвалтуванні, але лише деякі випадки дійшли до суду.

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