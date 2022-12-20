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Суд над колишньою секретаркою нацистського концтабору "Штутгоф".
Колишню секретарку нацистського концтабору визнали винною у пособництві та підбурюванні до вбивства понад 10 тисяч людей з 1943 до 1945 року.Фото: Christian Charisius/dpa/picture alliance
ПанорамаНімеччина

У Німеччині засудили колишню секретарку концтабору

Олена Перепадя
28 хв. тому

97-річна засуджена у 1943-1945 роках сприяла вбивству понад 10 тисяч людей у нацистському концтаборі "Штутгоф", визнав суд.

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Земельний суд у Іцего виніс у вівторок, 20 грудня, обвинувальний вирок щодо колишньої секретарки концтабору "Штутгоф" Ірмґард Ф. (Irmagard F.) та засудив її до двох років позбавлення волі умовно. Жінку визнали винною у пособництві та підбурюванні до вбивства понад 10 тисяч людей з 1943 до 1945 року, повідомляє німецьке інформаційне агентство dpa.

З 1943 до 1945 року Ірмґард Ф. обіймала цивільну посаду в комендатурі "Штутгофа" під Гданськом, а тому була визнана винною в тому, що допомагала керівництву концтабору в систематичних вбивствах ув'язнених. На час вчинення злочинів їй було лише 18-19 років, тож її справу розглядала палата у справах молоді земельного суду. Захист Ірмґард Ф. клопотав про її виправдання. 

Судовий розгляд розпочався 30 вересня 2021 року. Серед іншого суд заслухав і покази тих, хто вижив після перебування у концтаборі. Вони розповідали про  страждання та масові убивства в "Штутгофі".

На перше судове засідання підсудна не з'явилася - вона втекла зі свого помешкання у будинку для літніх людей в Квікборні. Згодом її затримала поліція, жінка провела під вартою кілька діб.

Під час усього процесу вона мовчала і лише наприкінці визнала, що працювала у концтаборі. "Я прошу вибачення за все, що сталося, - сказала вона у своєму останньому слові. - Я шкодую, що була у той час у "Штутгофі". 

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