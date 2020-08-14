У Німеччині почався суд над колишньою секретаркою нацистського концтабору

У німецькому місті Ітцего перед судом постала колишня секретарка командира СС нацистського концтабору "Штутгоф" 96-річна Ірмґард Ф. (Irmgard F.). Її обвинувачують у співучасті в убивстві понад 11 тисяч людей, а також у співучасті в замаху на вбивство ще семи в'язнів концтабору..

На судовий процес, що розпочався у вівторок, 19 жовтня, обвинувачену доставили на інвалідному візку. Під час засідання сторона обвинувачення зачитала обвинувальний висновок.

Прокуратура звинувачує Ірмґард Ф. в тому, що вона була частиною апарату, який під час Другої світової війни допомагав функціонувати керованому нацистами концтабору "Штуттгоф", що розташовувався на околицях міста Гданськ на території сучасної Польщі.

За даними слідства, з червня 1943 року по квітень 1945 року жінка працювала секретаркою коменданта концтабору Пауля Вернера Гоппе (Paul Werner Hoppe). Ф. мала справу зі всією кореспонденцією свого керівника і, таким чином, знала про все, що відбувалося в таборі, включаючи методи вбивства ув'язнених, стверджують у прокуратурі.

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На момент здійснення злочинів Ірмґард Ф. ще не виповнилося 21 року, тому її справу, згідно з німецьким законом, розглядає суд у справах неповнолітніх.

Судове засідання у справі Ірмґард Ф. у місті Ітцего

Під час судового засідання у вівторок обвинувачувана мовчала. Адвокат жінки повідомив, що його підзахисна поки що не робитиме жодних заяв на не відповідатиме на жодні запитання. За його словами, колишня секретарка концтабору не заперечує Голокосту, зокрема й убивств, вчинених нацистами у "Штуттгофі". Утім, жінка заперечує, що на ній особисто лежить кримінальна відповідальність за злочини, цитує адвоката інформагенція dpa.

Втеча перед судовим засіданням

Судовий процес над Ірмґард Ф. мав розпочатися 30 вересня, однак його відклали через втечу підозрюваної з будинку для літніх людей, де вона проживає. Згодом поліція затримала втікачку, вона провела кілька днів у СІЗО.

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Раніше Ірмґард Ф. уже кілька разів допитували як свідка. У 1954 році вона засвідчила, що все листування з головним управлінням економічної адміністрації СС проходило через неї. Комендант табору щодня диктував їй листи та повідомлення. При цьому вона стверджувала, що нічого не знала про засоби масових вбивств.

Концтабір "Штутгоф" був відомий своїми жахливими умовами для в'язнів, багато з яких помирали від недоїдання та хвороб. Також у таборі була газова камера, у ньому організовували масові розстріли. Загалом у "Штутгофі" загинули близько 65 тисяч людей, багато з них були євреями.

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