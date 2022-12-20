Нідерланди офіційно вибачилися за свою роль у работоргівлі

Амстердам вибачився за рабство через 150 років після його скасування в голландських колоніях. Нідерланди стали першою країною в Європі, яка офіційно вибачилась за работоргівлю в минулому.

Уряд Нідерландів офіційно вибачився за 250 років участі в рабстві, назвавши його "злочином проти людяності". Промова прем'єр-міністра країни Марка Рютте, з якою він виступив у Національному архіві в Гаазі 19 грудня, опублікована на сайті уряду.

"Довгий час я думав, що роль Нідерландів у рабстві залишилася в минулому. Але я був неправий", - сказав Рютте. За його словами, століття придушення та експлуатації продовжують позначатися сьогодні в расистських стереотипах, дискримінаційних моделях виключення та соціальній нерівності.

"Щоб зламати ці стереотипи, ми повинні відкрито і чесно поглянути в обличчя минулому. Правда, що ніхто з тих, хто живе нині, особисто не винен у рабстві. Але також правда й те, що держава протягом історії несе відповідальність за жахливі страждання, завдані поневоленим людям та їхнім нащадкам", - наголосив прем'єр.

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Першими в Європі вибачилися за работоргівлю

Нідерланди відіграли ключову роль у рабстві в Суринамі, Карибському басейні, а також у Південній Африці та Азії, де діяла Голландська Ост-Індська компанія. У період з XVII до XIX століття голландські купці продали в рабство понад 600 тисяч людей з Африки та Азії. Остаточно практика рабства припинилась у голландських колоніях майже 150 років тому.

Нідерланди стали першою європейською країною, яка вибачилася за свою роль у работоргівлі, зазначає агентство Bloomberg. Уряд також планує створити фонд у розмірі 200 мільйонів євро для фінансування проєктів, спрямованих на підвищення обізнаності про спадщину рабства.

Вибачення не всім сподобались

Водночас виступ Рютте задовольнив не всіх.

Першою з колишніх голландських колоній, яка відреагувала на заяву Рютте, стала Аруба. Прем'єр-міністерка країни Евелін Вевер-Крус прийняла вибачення. Інші ж висловили розчарування відсутністю конкретних дій або діалогу, зауважує агенція AFP.

До прикладу, голова Національної комісії з репарацій Суринаму Арманд Зундер заявив, що вибачатися за участь у работоргівлі має не прем'єр-міністр, а король Віллем-Александер, і не з Гааги, а в колишніх колоніях. Створений фонд, на його переконання, має становити не мільйони, а мільярди євро.

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