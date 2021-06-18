День звільнення рабів у США отримав статус федерального свята

День звільнення рабів, що відзначається у США 19 червня, отримав статус федерального свята. У четвер, 18 червня, відповідний закон підписали президент країни Джо Байден і віцепрезидентка Камала Харріс. Цей день нагадуватиме про "ганебну пляму рабства і жахливі наслідки цього суспільного інституту", допоможе винести уроки з "історії, яку ми зобов'язані розповідати дітям", а також "подолати ту відстань, яку ще належить пройти", заявив Байден.

"Великі нації не ігнорують свої найболючіші моменти (...), вони мають з цього науку", - вказав він, виступаючи на урочистій церемонії, в якій також брали участь близько 80 членів Конгресу, лідери афроамериканської спільноти, а також 94-річна активістка Опал Лі, яка протягом десятиліть боролася за те, щоб День звільнення рабів (Juneteenth) отримав статус федерального свята.

Раніше цей законопроєкт схвалив Конгрес США. 16 червня документ підтримали 415 депутатів Палати представників у Вашингтоні, проти виступили 14. Днем раніше законопроєкт одноголосно схвалили члени Сенату. Таким чином, рішення закріпити статус федерального свята за Днем визволення рабів ухвалено на тлі рідкісної одностайності обох партій.

День визволення рабів стане дванадцятим федеральним святом, востаннє аналогічне рішення ухвалене 38 років тому. Цей День раніше офіційно відзначали у 49-и з 50 штатів, за винятком Гаваїв.

Скасування рабства у США в 1865 році

Офіційним днем ​​скасування рабства в США вважається 19 червня 1865 року. В цей день, через два місяці після закінчення Громадянської війни (1861-1865), прокламація про звільнення рабів була оголошена в останньому з Конфедерації південних штатів - Техасі. Документ був виданий у розпал війни 1 січня 1863 року президентом Авраамом Лінкольном, але не набрав чинності через опір південних штатів. У грудні 1865 року скасування рабства на всій території США було закріплено в Конституції.

Дебати про відповідальність за рабство у США знову розгорнулись в 2020 році під час протестного руху проти расизму і поліцейського насильства, який отримали назву BLM (Black Lives Matter).