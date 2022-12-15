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"Розумна бомба" (JDAM - спільний боєприпас прямої атаки)
"Розумна бомба" (JDAM - спільний боєприпас прямої атаки)Фото: Lee Jae-hyuk/Yonhap/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

США планують поставити Києву обладнання для "розумних бомб"

Анастасія Шепелева
45 хв. тому

За даними The Washington Post, Білий дім хоче надати Україні обладнання для переоснащення некерованих авіаційних боєприпасів у "розумні бомби" для точного ураження цілей.

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США планують передати Києву передове електронне обладнання для перетворення некерованих авіаційних боєприпасів у "розумні бомби", повідомило ввечері в середу, 14 грудня, американське видання The Washington Post із посиланням на джерела, обізнані в ситуації. Ці бомби здатні з високим ступенем точності вражати військові цілі.

Для забезпечення точності обладнання включатиме пристрої глобального позиціонування. Вони можуть бути прикріплені болтами до різних видів зброї та літаків для перетворення їх на "спільний боєприпас прямої атаки" (JDAM).

Американські військові раніше використовували цю технологію з GPS-наведенням на бомбардувальниках і винищувачах. З якою зброєю застосовуватиме ці пристрої Україна, поки неясно.

Наразі українські військові покладаються переважно на застарілі радянські літаки МіГ, і Пентагон шукає шляхи їхньої модернізації замість надання нових, пише видання. 

США готуються надати Україні ЗРК Patriot

Днями американські ЗМІ повідомляли про підготовку США до передачі Україні систем Patriot, які є найсучаснішою системою протиповітряної оборони країни.

На тлі російських ракетних атак, які завдають руйнувань енергетичній інфраструктурі, до цього неодноразово закликав Київ. Рішення про поставку можуть оголосити вже 15 грудня.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України Вашингтон виділив Києву близько 20 мільярдів доларів безпекової допомоги. Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван 13 грудня заявив, що адміністрація Байдена зосереджена на тому, щоби "притупити будь-які спроби РФ" отримати перевагу у війні, й спрогнозував, що Сполучені Штати найближчим часом оголосять про нові поставки зброї.

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