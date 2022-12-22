"США знову руками загрібають жар за Європу"

Лондонський оглядач на шпальтах газети Times говорить про візит українського президента до Вашингтону як знаменну віху і наголошує на ключовій ролі США:

"Цей візит підкреслює значення вже наданої Сполученими Штатами військової допомоги обсягом у 20 мільярдів доларів. До того ж він суттєво підсилює аргументи на користь пропозиції адміністрації президента Джо Байдена надати ще один пакет допомоги у 45 мільярдів доларів. Конгрес, певно, схвалить цю допомогу, зрештою демократи все ще мають більшість у Палаті представників. Правдою є однак і те, що систему протиповітряної оборони "Патріот" треба було передати Україні ще кілька місяців тому. Мине ще не один тиждень, перш ніж ці установки зможуть стати на чергування. Байден також не задовольнить прохання України про нові супер-дрони або найновітніші ракетні технології, бо він боїться, що вони можуть потрапити до рук ворога. Тим не менше: якихось десять місяців тому США пропонували евакуювати Зеленського, виходячи з імовірної поразки України. Тепер же вони розмірковують над тим, як Україна зможе відбити чергові російські наступи й навіть над тим, як вона може перемогти", - пише британський оглядач.

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Німецьке столичне видання Berliner Zeitung також віддає належне Вашингтону:

"США в усіх розуміннях є найважливішим союзником України у війні з Росією. Отже, цілком логічно, що Зеленський зустрічається з Джо Байденом, а не з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) або ж французьким президентом Еммануелем Макроном, який занадто вже заграє з російським президентом Володимиром Путіним. Або ж з німецьким канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz), який спершу оголосив про переломний момент історії, але відтоді не демонструє особливої рішучості, коли йдеться про роль лідера у Європі. Якщо ж говорити про Байдена, можна констатувати, що завдяки послідовності його президентські результати на міжнародній арені вже нині є більш переконливими, ніж у попереднього демократа у Білому домі Барака Обами, яким всі захоплювалися. Але й у США вже лунають голоси у ЗМІ, які говорять про втому від війни. Якщо 2024 року новим господарем Білого дому стане республіканець, можна очікувати зміни курсу. Щонайпізніше тоді європейцям треба бути готовими взяти на себе більше відповідальності", - пише оглядач берлінського видання.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс і спікерка Палати представників Ненсі Пелосі з привезеним Зеленським прапором з Бахмута Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

"Символічний крок"

Washington Post натомість говорить про необхідність тверезо дивитися на рішення передати Україні систему ППО "Патріот":

"Його промова стала кульмінацією цілої низки подій, серед яких було і оголошення Джо Байденом постачання Україні системи протиракетної оборони "Патріот" (…) Включно з новим пакетом економічної і військової допомоги у 44,9 мільярда доларів, включеного до закону про бюджет, який невдовзі розгляне Конгрес, загальний обсяг американської допомоги Україні сягне 110 мільярдів доларів. Якою масштабною не була би ця допомога, вона не покриває всіх запитів пана Зеленського і всіх нагальних потреб українського народу. Не можна недооцінювати символічності поставок новітніх систем "Патріот", які надійдуть всупереч попередженням Москви, що це розглядатиметься як провокація і попри тривалу нерішучість Вашингтону у цьому питанні. Не варто однак і переоцінювати практичного значення однієї-єдиної батареї ППО".

Швейцарська Neue Zürcher Zeitung натомість попереджає, що масштабна підтримка з боку США може виявитися не вічною:

"Україна зможе уникнути поразки у боротьбі лише у тому разі, якщо вона отримуватиме більше, ніж престижні прийоми і слова підтримки. Тож це обнадійливий знак, що США поєднують свої овації Зеленському з новими рішеннями про військову і економічну допомогу. Останній пакет допомоги включає ППО "Патріот" - надсучасну оборонну зброю, яка дає шанс полегшити наслідки російського терору з повітря і рятуватиме життя цивільного населення. До того ж США нададуть снаряди високої точності для артилерії і ракети для авіації, що може підвищити ефективність українського контрнаступу. США дотепер вже надали або зобов'язалися надати військову допомогу на 25 мільярдів доларів. Це більше, ніж решта країн разом взяті і вдвічі більше, ніж загалом допомога країн ЄС. Це співвідношення демонструє, що після двох світових воєн та війни у колишній Югославії вже вкотре американці загрібають руками жар за європейців. Абсолютно не є саме собою зрозумілим, що американці не спостерігають бездіяльно за путінським варварством - якби в Білому домі й досі сидів апологет Кремля Трамп, Америка навряд чи була би для українців надійною опорою".

"Вибір між світлом і темрявою"

Не оминули увагою візит Зеленського до США і в Португалії. На шпальтах газети Público з Лісабону читаємо:

Зеленський у США і Patriot: що треба знати про цей ЗРК To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"На пресконференції з Володимиром Зеленським президент наймогутнішої країни світу сказав: "Ми переможемо у цій війні". Ці слова не лише підкреслюють значення візиту українського президента до Вашингтону, але й усього, що є важливим для сьогодення. Це і захист демократії, і суверенітету держав, права на самовизначення народів, цивілізації і миру з боку США і Європи. Символіка зустрічі Зеленського і Байдена підтверджує міцність союзу, вибір між світлом і темрявою, демократією і автократією, розумом і брутальністю. Деспот у Кремлі тим часом, коли минуло вже зо 300 днів з початку нападу на Україну, щось белькоче про новітню, революційну зброю (як Гітлер у передсмертних конвульсіях "третього рейху") і погрожує новими ударами. Він однак вже перейшов у захист. Зеленський у Білому домі підкреслює, як помилялися ті, хто, як і Путін, думали, що демократії приречені на провал".