США розширять навчання українських військових у Німеччині
Анастасія Шепелева
2 год. тому
З січня США планують навчати близько 500 українських військових на місяць на німецьких полігонах як теорії військової справи, так і практиці.
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США розширять військову підготовку українських солдатів на полігонах в Німеччині, повідомили в ніч на п'ятницю, 16 грудня, на сайті американського міністерства оборони (Пентагону). Від січня щомісяця тренування американських інструкторів проходитимуть 500 військовослужбовців Збройних сил України.
"Це логічний наступний крок у наших постійних тренувальних зусиллях, розпочатих у 2014 році та спрямованих на розбудову потенціалу українських Збройних сил", - заявив речник Пентагону бригадний генерал військово-повітряних сил США Пат Райдер.
Програма включатиме як аудиторні заняття, так і практику в польових умовах. За словами Райдера, спочатку військових тренуватимуть бойовій стрільбі, після чого відбудуться навчання на рівні відділення, взводу та роти, а згодом - маневри на рівні батальйону. Крім того, передбачається підготовка штабів батальйонів.
Як пише Associated Press, США прагнуть використати зиму для відточування навичок українських сил та посилення їхньої готовності протидіяти будь-якому сплеску російських атак або наступу на нові території.
Від квітня підготовку американських тренерів вже пройшли близько 3100 українців.
"Важливо пам'ятати, що Росія є агресором. І коли йдеться про ескалацію, вони могли б деескалувати ситуацію сьогодні, вивести свої війська і врятувати незліченну кількість невинних життів, але, очевидно, вони вирішили подвоїти зусилля", - заявив представник Пентагону.
800 мільйонів доларів на допомогу Україні у 2023
15 грудня Сенат (верхня палата Конгресу. - Ред.) США ухвалив оборонний бюджет країни на 2023 рік у розмірі 858 мільярдів доларів, з яких 800 мільйонів доларів виділять на підтримку України, повідомляє CNN.
Документ передали на підпис президентові США Джо Байдену.