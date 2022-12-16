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Під час навчань українських солдатів армією США в Німеччині у червні
Під час навчань українських солдатів армією США в Німеччині у червніФото: U.S. Army/ZUMA/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

США розширять навчання українських військових у Німеччині

Анастасія Шепелева
2 год. тому

З січня США планують навчати близько 500 українських військових на місяць на німецьких полігонах як теорії військової справи, так і практиці.

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США розширять військову підготовку українських солдатів на полігонах в Німеччині, повідомили в ніч на п'ятницю, 16 грудня, на сайті американського міністерства оборони (Пентагону). Від січня щомісяця тренування американських інструкторів проходитимуть 500 військовослужбовців Збройних сил України.

"Це логічний наступний крок у наших постійних тренувальних зусиллях, розпочатих у 2014 році та спрямованих на розбудову потенціалу українських Збройних сил", - заявив речник Пентагону бригадний генерал військово-повітряних сил США Пат Райдер.

Програма включатиме як аудиторні заняття, так і практику в польових умовах. За словами Райдера, спочатку військових тренуватимуть бойовій стрільбі, після чого відбудуться навчання на рівні відділення, взводу та роти, а згодом - маневри на рівні батальйону. Крім того, передбачається підготовка штабів батальйонів.

Як пише Associated Press, США прагнуть використати зиму для відточування навичок українських сил та посилення їхньої готовності протидіяти будь-якому сплеску російських атак або наступу на нові території.

Від квітня підготовку американських тренерів вже пройшли близько 3100 українців.

Пентагон: РФ не впливатиме на постачання Patriot

Крім того, Райдер відреагував на попередження Москви про "непередбачувані наслідки" в разі надання Україні американських ракетних комплексів Patriot. Він заявив, що США "не дозволять коментарям з боку Росії диктувати допомогу в сфері безпеки", яку надають Києву.

"Важливо пам'ятати, що Росія є агресором. І коли йдеться про ескалацію, вони могли б деескалувати ситуацію сьогодні, вивести свої війська і врятувати незліченну кількість невинних життів, але, очевидно, вони вирішили подвоїти зусилля", - заявив представник Пентагону.

800 мільйонів доларів на допомогу Україні у 2023

15 грудня Сенат (верхня палата Конгресу. - Ред.) США ухвалив оборонний бюджет країни на 2023 рік у розмірі 858 мільярдів доларів, з яких 800 мільйонів доларів виділять на підтримку України, повідомляє CNN.

Документ передали на підпис президентові США Джо Байдену.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України США надали Києву понад 19,3 мільярда доларів безпекової допомоги

Танки Leopard 2 для України: США не проти - чому гальмує ФРН

 

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