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The Economist назвав Україну країною року
The Economist назвав Україну країною рокуФото: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance
ПолітикаУкраїна

The Economist назвав Україну країною року

Аліна Коломієць
50 хв. тому

Українці показали, що брехню можна викрити, а терору - протистояти. Їхня боротьба далека від завершення, але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Такий висновок зробили оглядачі The Economist.

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Впливовий щотижневий журнал The Economist назвав Україну країною року у 2022 році за героїзм її народу та спротив кривднику. "У звичайний час обрати країну року за версією The Economist важко. Наші автори та редактори зазвичай починають із вільної дискусії, у якій вони сперечаються щодо півдесятка країн, які потрапили до короткого списку. Але цьогоріч, вперше після того, як ми почали називати країни року в 2013 році, вибір очевидний. Це може бути тільки Україна", - пояснює видання.

The Economist зазначає, що зазвичай такої честі удостоюється країна, яка, на думку видання, найбільше покращилася за попередній рік. Тож Україна є в певному сенсі незвичайним вибором, оскільки життя більшості її громадян значно погіршилося після повномасштабного вторгнення Росії. "Але українці проявили себе", - констатує журнал.

Героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення

На думку The Economist, особливо виділяються чотири якості українців: героїзм, винахідливість, стійкість і натхнення.

Героїзм. Пояснюючи, видання зазначає, що на початку вторгнення, більшість людей думали, що Україну розгромить її набагато більший сусід. Президент РФ Володимир Путін теж очікував, що українська армія здасться. "Українці ж стояли й боролися".

Винахідливість. The Economist вважає, що українці помітили слабкі місця своїх ворогів, підірвали їхні запаси пального та боєприпасів і швидко навчилися користуватися новою зброєю, яку постачає Захід. Також офіцери отримали повноваження ухвалювати рішення на місцях, що зробило їхні підрозділи "спритнішими та адаптивнішими". 

Стійкість. "Коли вдома немає води з-під крану, вони розтоплюють сніг. Коли немає електрики, вони знаходять тепло і світло в кафе з генераторами або сплять в офісах, де працюють, багато з яких зараз мають бомбосховища та воду в пляшках. Здається, жахи, яких Путін завдає їм, не вплинули на їхній моральний дух", - йдеться в публікації.

Натхнення. The Economist вважає, що українці, виступивши проти "російського деспота", захистили своїх сусідів. Бо якби Путін завоював Україну, він міг би напасти на Молдову чи Грузію, або ж загрожувати країнам Балтії. "Україна показала, що аутсайдери можуть протистояти кривдникам, навіть величезним. І це стало джерелом натхнення не лише для місць із хижими сусідами, такими як Тайвань, але й для пригноблених народів у всьому світі".

"Багато тиранів транслюють велику брехню, щоб виправдати свої злочини, і нав'язують свою волю через терор. Українці показали, що брехню можна викрити, а терору - протистояти. Їхня боротьба далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!", - підсумовує видання.

Нагадаємо, на початку грудня американське видання Politico визнало президента України Володимира Зеленського найвпливовішою людиною в Європі. Перед цим журнал Time визнав президента України "Людиною року", а раніше Зеленський став людиною року за версією редакції британського ділового видання Financial Times.

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