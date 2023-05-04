Зеленський у Гаазі: Всі хочуть бачити тут іншого Володимира

Володимир Зеленський під час візиту до Нідерландів виступив у Гаазі з промовою під назвою "Ніякого миру без правосуддя для України".

Президент України Володимир Зеленський виступив у четвер, 3 травня, в Гаазі з промовою під назвою "Ніякого миру без правосуддя для України".

"Безумовно, ми всі хочемо бачити тут, у Гаазі, іншого Володимира. Того, який заслуговує бути засудженим за злочинні дії. Це має бути здійснено тут - у столиці міжнародного права. Я впевнений, що це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо!", - сказав він.

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Зеленський відвідає МКС у Гаазі

Під час візиту до Нідерландів Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром країни Марком Рютте та депутатами, а також відвідає Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі.

У березні МКС видав міжнародний ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна. Його підозрюють у причетності до скоєння воєнних злочинів в Україні.

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Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video