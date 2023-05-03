  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Зеленський: Ми не атакували Путіна, ми це залишимо трибуналу

Дар'я Нинько | Анастасія Шепелева
20 хв. тому

Президент України Володимир Зеленський відкинув звинувачення РФ у тому, що Україна нібито атакувала Кремль дронами.

https://p.dw.com/p/4QrMY

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакувала безпілотниками Кремль уночі 3 травня, в чому її звинуватила Росія. Про це глава він заявив час спільної пресконференції учасників саміту Північна Європа - Україна у Гельсінкі.

"Ми не атакуємо ані Путіна (президента РФ Володимира Путіна. - Ред.), ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що Україна стикається з дефіцитом зброї, необхідної для оборони від російської агресії, тому не використовує її "будь-де".

"Ми не використовуємо зброю деінде. У нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що і будь-де. Ми не атакували Путіна, ми це залишимо трибуналу", - прокоментував закиди Москви Зеленський. На думку українського лідера, Росія робить такі заяви, оскільки не має реальних успіхів на полі бою.

Звинувачення Кремля

3 травня адміністрація президента РФ поширила заяву, в якій стверджується про те, що Україна нібито спробувала вночі завдати удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції Володимира Путіна. Там стверджують, що два дрони нібито були націлені на Кремль. 

"Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію і замах на президента, проведені напередодні Дня перемоги, параду 9 травня, на якому планується присутність і іноземних гостей. У результаті цього терористичного акту президент не постраждав", - йдеться у заяві.

У Кремлі також заявили, що Росія "залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

Раніше ці звинувачення Кремля вже прокоментував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну та не атакує об'єкти на території РФ. На його думку, такі закиди можуть свідчити, шо Росія готує "масштабний терористичний акт". 

Ордер на арешт Путіна: хто може заарештувати президента РФ?

 

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки обстрілів населених пунктів у Херсонській області, 3 травня 2023 року

Обстріли Херсонщини: за день загинули щонайменше 17 людей

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Президент Європейської Ради: "Ми спантеличили Путіна"

Політика8 год. тому
Журналіст-розслідувач Оскар Мартінес на тлі полиці з книжками

Лауреатом премії DW "За свободу слова" став Оскар Мартінес

Лауреатом премії DW "За свободу слова" став Оскар Мартінес

ЗМІ12 год. тому
Роман Протасевич

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Вирок Протасевичу: ким за два роки в Білорусі став блогер

Політика7 год. тому
Перепоховання останків загиблих німецьких солдатів у Другій світовій війні, Сопів

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Як в Україні досі знаходять останки солдатів вермахту

Суспільство9 год. тому
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк під час інтерв'ю DW

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Жан Беленюк про можливу неучасть українців в Олімпіаді

Спорт2 травня 2023 р.
За Бахмут точаться запеклі бої (архівне фото)

Контрнаступ України. Експерти про слабкі місця армії РФ

Контрнаступ України. Експерти про слабкі місця армії РФ

Конфлікти2 травня 2023 р.
На головну сторінку