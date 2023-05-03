Зеленський: Ми не атакували Путіна, ми це залишимо трибуналу

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не атакувала безпілотниками Кремль уночі 3 травня, в чому її звинуватила Росія. Про це глава він заявив час спільної пресконференції учасників саміту Північна Європа - Україна у Гельсінкі.

"Ми не атакуємо ані Путіна (президента РФ Володимира Путіна. - Ред.), ані Москву. Ми боремося на власній території, захищаємо свої села і міста", - наголосив він.

Водночас він зазначив, що Україна стикається з дефіцитом зброї, необхідної для оборони від російської агресії, тому не використовує її "будь-де".

"Ми не використовуємо зброю деінде. У нас дефіцит. Ми не можемо використовувати будь-що і будь-де. Ми не атакували Путіна, ми це залишимо трибуналу", - прокоментував закиди Москви Зеленський. На думку українського лідера, Росія робить такі заяви, оскільки не має реальних успіхів на полі бою.

Звинувачення Кремля

3 травня адміністрація президента РФ поширила заяву, в якій стверджується про те, що Україна нібито спробувала вночі завдати удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції Володимира Путіна. Там стверджують, що два дрони нібито були націлені на Кремль.

"Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію і замах на президента, проведені напередодні Дня перемоги, параду 9 травня, на якому планується присутність і іноземних гостей. У результаті цього терористичного акту президент не постраждав", - йдеться у заяві.

У Кремлі також заявили, що Росія "залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

Раніше ці звинувачення Кремля вже прокоментував радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Він наголосив, що Україна веде виключно оборонну війну та не атакує об'єкти на території РФ. На його думку, такі закиди можуть свідчити, шо Росія готує "масштабний терористичний акт".