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У Києві відреагували на звинувачення РФ у тому, що Україна нібито атакувала Кремль дронамиФото: Ostorozhno Novosti/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Україна відкидає звинувачення Кремля у атаці дронами

Анастасія Шепелева
49 хв. тому

У Києві відреагували на звинувачення РФ у тому, що Україна нібито атакувала Кремль дронами. Подоляк зазначив, що такими діями в РФ намагаються виправдати удари по цивільних.

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Україна веде виключно оборонну війну та не атакує об'єкти на території РФ, заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи звинувачення Москви нібито в атаці на Кремль у середу, 3 травня. 

"Росія явно готує масштабний терористичний акт. Тому спочатку затримує в Криму велику групу начебто диверсантів. А потім демонструє "дрони над Кремлем". По-перше, Україна веде виключно оборонну війну і не атакує об‘єкти на території Російської Федерації. Навіщо? Це не вирішує жодної воєнної задачі. Але дає підстави РФ виправдати свої атаки по цивільних", - написав Подоляк у Twitter.

Крім того, він припустив, що "поява невідомих безпілотних апаратів на енергетичних об‘єктах чи на території Кремля може свідчити виключно про підпільну роботу місцевих сил спротиву".

"Одним словом, щось в РФ відбувається, але точно без дронів України над Кремлем", - зазначив радник керівника ОП.

Речник президента України Сергій Никифоров у коментарі низці українських ЗМІ також спростував закиди РФ. За його словами, Київ не має інформації "про так звані нічні атаки на Кремль".

"Але як неодноразово заявляв президент Зеленський, усі наявні сили та засоби Україна спрямовує на звільнення власних територій, а не на атаку чужих", - наголосив він, зокрема, у коментарі "УП".

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Закиди Кремля

3 травня адміністрація президента РФ поширила заяву, в якій стверджується про те, що Україна нібито спробувала вночі завдати удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції Володимира Путіна. Там стверджують, що два дрони нібито були націлені на Кремль. 

Як йдеться у заяві Кремля, внаслідок "вжитих військовими і спеціальними службами своєчасних дій із застосуванням систем радіолокаційної боротьби апарати були виведені з ладу". Постраждалих та матеріальних збитків внаслідок нібито атаки немає, також заявили у Кремлі.

"Розцінюємо ці дії як сплановану терористичну акцію і замах на президента, проведені напередодні Дня перемоги, параду 9 травня, на якому планується присутність і іноземних гостей. У результаті цього терористичного акту президент не постраждав", - йдеться у заяві.

У Кремлі також заявили, що Росія "залишає за собою право вжити заходів у відповідь там і тоді, де і коли вважатиме за потрібне".

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