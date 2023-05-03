Нічна атака дронами РФ: є прильоти в трьох регіонах

Під час чергової атаки дронами росіяни випустили 26 безпілотників типу Shahed, з яких 21 ППО вдалося збити. Однак є прильоти в Кіровоградській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Зокрема, в нафтобазу.

2 год. тому 2 год. тому

2 год. тому 2 год. тому

Унаслідок нічної атаки російськими дронами іранського виробництва типу Shahed постраждало кілька українських регіонів.

Так, вночі в середу, 3 травня, одразу три дрони-камікадзе атакували нафтобазу в Кропивницькому. Жертв немає, повідомив голова Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович.

Також один безпілотник влучив у адміністративну будівлю міста Дніпро. Внаслідок влучання виникла пожежа. Мешканці міста не постраждали, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Про удар безпілотником повідомила й влада Миколаївської області. За даними голови ОВА Віталія Кіма, влучення дрона спричинило пожежу в одному з приватних домоволодінь. Обійшлося без постраждалих.

ППО збила 21 Shahed

Водночас Командування Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) повідомило, що українським військовим вдалося збити за ніч 21 безпілотник.

Всього російські окупаційні сили застосували під час атаки 26 дронів іранського виробництва.

За даними українських військових, удари безпілотниками Shahed завдавалися з Брянської області РФ і зі східного узбережжя Азовського моря.