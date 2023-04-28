Брюссель: Атаки військ РФ на мирних жителів - воєнні злочини

Після нічної ракетної атаки на українські міста в Єврокомісії запевнили, що до відповідальності за воєнні злочини, які вчиняє Росія, будуть притягнуті командири, виконавці та посібники.

Напади Росії на мирних жителів та цивільну інфраструктуру - це воєнні злочини, заявив у п'ятницю, 28 квітня, офіційний представник Європейської Комісії Пітер Стано. "Командири, виконавці та посібники не залишаться непокараними. До відповідальності буде притягнуто всіх", - наголосив він під час брифінгу в Брюсселі.

Стано прокоментував повітряні удари по Україні в ніч на 28 квітня: "Вкотре вони боягузливо напали на сплячих мирних жителів, завдавши серйозних збитків, вбивши і поранивши кількох людей, у тому числі дітей".

Щоб проілюструвати "варварський та нелюдський характер" дій Росії, представник Єврокомісії та зовнішньополітичної служби ЄС продемонстрував журналістам шматок шрапнелі: "Це уламок від 500-кілограмової бомби - однієї з тих, що скидають на цивільні об'єкти в Україні. Його знайшли діти на руїнах школи. Діти збирають уламки і роблять такі брелоки, щоб показати, що залишається після кожного вибуху, який Росія влаштовує в Україні".

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Кількість жертв в Умані зростає

Близько 4 ранку 28 квітня війська РФ випустили по території України з літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря 23 крилаті ракети Х-101/Х-555, повідомив головнокомандувач ЗСУ. Сили ППО збили 21 із них.

Внаслідок влучання російської ракети в житловий будинок в Умані загинули 17 людей, серед них - троє дітей. Втім, кількість ще зростає, пошукові роботи тривають.

Російська ракета вночі влучила також у приватний будинок у Дніпрі, загинули дворічна дівчинка та 31-річна жінка. Уламки ракети впали на багатоповерхівку у місті Українка Київської області. Постраждала 13-річна дівчинка.