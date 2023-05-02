У Кремлі побоюються ударів німецької зброї по території РФ
Ольга Журавльова
1 год. тому
Прессекретар Путіна Пєсков хвилюється, що Німеччина дедалі більше допомагає Україні у війні проти Росії.
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Військова допомога Німеччини Україні під час війни зростає, і Берлін не може гарантувати, що надана зброя не буде використана проти російської території. Про це у вівторок, 2 травня, заявив журналістам прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
"Німеччина не має можливості стежити за цим (за використанням наданої зброї - Ред.)", - заявив Пєсков. За його словами, з кожним днем "пряме і непряме залучення ФРН до цього конфлікту збільшується".
При цьому Пєсков сказав, що зброя ФРН уже використовується на Донбасі, який Росія оголосила своєю територію, а Україна і Захід відкинули це як незаконні дії.
Водночас Шольц наголосив, що зброю, яку постачає Німеччина, Україна не може використовувати для обстрілів російської території. Цих правил дотримуються й інші західні держави, які постачають Україні зброю для протидії російському нападу, пояснив німецький канцлер і додав, що за усієї необхідної допомоги має бути зроблено все, щоб запобігти війні між Росією та НАТО.