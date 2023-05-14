Зеленському в Аахені вручили премію Карла Великого

В Аахені у неділю, 14 травня, президенту України Володимиру Зеленському вручили Міжнародну премію імені Карла Великого. Глава української держави отримав цю нагороду від імені усього українського народу.

Шольц: Новий початок для України

Першим вітальну промову з цієї нагоди виголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz). За його словами, вручення премії Карла Великого означає "не кінець, а новий початок подальшої інтеграції в Європу разом з Україною, країнами Західних Балкан і Молдовою, а в довгостроковій перспективі також Грузією". "З часу розпаду Радянського Союзу незалежна Україна наполягала на своїй свободі визначати власний шлях. І Україна дійсно ухвалила своє рішення - на користь Європи", - заявив глава німецького уряду і додав, що Україна є частиною європейської родини.

Володимир Зеленський прибув до Аахена Фото: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Тому, за словами Шольца, Європа об’єднана солідарністю з Україною. Він нагадав, що Німеччина прийняла понад мільйон біженців з України, Польща - не менше 1,5 мільйона, а Чехія - понад 500 тисяч. "Кількість німецько-українських угод про побратимство міст подвоїлася в ході війни - до понад 140", - додав він.

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Також Шольц висловив своє захоплення досягненнями українського народу і особисто Володимира Зеленського з 24 лютого 2022 року. Саме тому, за його словами, надзвичайно слушне рішення вручити вперше в історії премію Карла Великого президенту та його народу.

"Росіяни та українці не є "одним народом", як стверджує президент Путін у своїй імперіалістичній та колонізаторській сліпоті. Український народ має свою давню історію, свою - напрочуд різноманітну - культуру, свої традиції, свою ідентичність", - наголосив канцлер ФРН.

Фон дер Ляєн: Україна здобуде перемогу та мир

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) зазначила, що народ України як ніхто інший заслуговує отримати премію Карла Великого. "Саме за їхню мужність і стійкість, їхню жертовність і цінності я не можу придумати більш відповідного лауреата цієї премії Карла Великого, ніж президент Зеленський і народ України", - наголосила вона і додала, що Україна бореться за цінності та зобов'язання, які втілює ця премія.

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Також фон дер Ляєн висловила переконання у перемозі України, яка "здобуде мир і зробить свою європейську долю реальністю". "Ми ніколи не зможемо зрівнятися з жертовністю та хоробрістю українського народу. Але ми можемо твердо стояти на його боці. Я маю на увазі не лише десятки мільярдів євро підтримки України, масштабні санкції проти Росії чи сучасну зброю та боєприпаси, які ми обіцяли та доставили. Я також говорю про те, щоб супроводжувати Україну на її шляху до нашого Союзу", - заявила вона.

Лауреати премії Карла Великого - Зеленський та український народ

Президент України Володимир Зеленський та український народ стали лауреатами престижної Міжнародної премії імені Карла Великого за 2023 рік. Своє рішення Комітет премії оголосив 16 грудня 2022 року.

Володимир Зеленський в Аахені Фото: FEDERICO GAMBARINI/AFP

В обґрунтуванні рішення про присудження премії наголошується, що "український народ під керівництвом президента Володимира Зеленського захищає не лише суверенітет своєї країни і життя її громадян, а й Європу та європейські цінності".

"У цій оборонній війні Володимир Зеленський не лише президент свого народу та головнокомандувач української армії, а й мотиватор, комунікатор, двигун та сполучна ланка між Україною та численною групою прихильників", - наголосило журі.

Премію імені Карла Великого вручають за внесок в об'єднання Європи з 1950 року. Одними з перших її лауреатів були британський прем’єр-міністр Вінстон Черчіль та перший федеральний канцлер ФРН Конрад Аденауер (Konrad Adenauer). У різні роки її отримували відомі політики та громадські діячі: Вацлав Гавел, Анґела Меркель (Angela Merkel), Еммануель Макрон, Папа Римський Франциск та інші.