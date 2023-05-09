Зеленський: ЄС готовий надати мільйон снарядів для артилерії

Під час візиту глави Єврокомісії фон дер Ляєн до Києва президент України Зеленський подякував їй за рішення надати Києву мільйон снарядів для артилерії.

Європейський Союз готовий надати Україні один мільйон снарядів для артилерії, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з главою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у Києві у вівторок, 9 травня.

"Україна щодня демонструє ефективність нашого захисту проти російської агресії. Кожна збита ракета терористів, кожен успіх наших воїнів у відбитті російських штурмів - це докази того, що ми можемо перемогти цього агресора", - зауважив під час брифінгу Зеленський .

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Водночас він наголосив на важливості пропорційності можливостей України тим можливостям, які має РФ. "У цьому контексті сьогодні подякував Урсулі за готовність Євросоюзу надати Україні вкрай необхідні боєприпаси, один мільйон снарядів для артилерії", - додав президент України, цитує "Укрінформ".

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Зеленський поінформував, що під час розмови з фон дер Ляєн обговорювалося, зокрема, питання швидкості закупівлі та постачання цих боєприпасів, адже, за його словами, на полі бою вже є в них потреба.

Нагадаємо, 5 травня Рада ЄС схвалила рішення про спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення резервів армій європейських країн на один мільярд євро.

Про членство України в ЄС

Також Зеленський під час пресконференції висловив переконання, що час позитивного рішення щодо старту переговорів про членство України в ЄС уже настав. "Уже давно настав час, щоб прибрати штучну політичну невизначеність у відносинах між Україною та ЄС. Настав час позитивного рішення щодо відкриття переговорів про членство України в Європейському Союзі. Наші цінності - безпека, наше благополуччя - мир на континенті. Усе це може реалізуватися на 100 відсотків для Європи тільки з Україною", - заявив президент, цитує "Інтерфакс-Україна".

У цьому контексті він зазначив, що розраховує на те, що вже в серпні буде представлено позитивну проміжну оцінку Єврокомісії щодо прогресу України на шляху євроінтеграції.

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Натомість Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна вже багато чого досягла у виконанні кроків для початку переговорів про вступ до ЄС, але робота ще має продовжуватись. За її словами, "дуже вражає", що попри війну Україна дуже інтенсивно і невтомно працює над цими кроками.

"Багато досягнень зроблено, але робота має продовжуватись. Ми це обговорювали детально, і дуже важливо, щоб ми досягли прогресу. Але я впевнена в цьому, тому що ми мали дуже гарні дискурси щодо різних тем, пов'язаних із цими 7 кроками (для початку переговорів про вступ до ЄС . - Ред.)", - сказала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що зараз мета Єврокомісії полягає в тому, щоб підготувати усну доповідь про прогрес України у червні та в письмовому вигляді звіт у жовтні, на основі якого країни-члени ЄС ухвалюватимуть рішення про можливість розпочати переговори щодо вступу України до Євросоюзу.