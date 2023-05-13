ЗСУ просуваються у передмісті Бахмута - міноборони

По двох напрямках у передмісті Бахмута українські війська поступово просуваються, інформують в міноборони у Києві. Водночас РФ продовжує обстрілювати Україну.

Сили оборони України просуваються у двох напрямках у передмісті Бахмута на Донеччині та взяли "чимало полонених". Про це у суботу, 13 травня, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"В епіцентрі бойових дій на Бахмутському напрямку ситуація розвивається динамічно. По двох напрямках у передмісті Бахмута наші війська поступово просуваються. Коректних цифр зараз не буде, бо ідуть активні бойові дії", - написала вона у Telegram.

Також, за словами Маляр, українські військові знищують ворога та вже чимало взяли у полон. Натомість у самому місті ситуація складніша, додала вона. "Втім, завдяки грамотному плануванню командування та мужності наших бійців ворогу не вдається взяти місто під контроль", - зазначила Маляр.

Основні зусилля РФ

В епіцентрі бойових дій, окрім Бахмута, також перебуває Мар'їнка, йдеться в оперативному вечірньому зведенні генерального штабу Збройних сил України 13 травня. Росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках - тут протягом доби близько 40 бойових зіткнень.

При цьому на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, додали в генштабі.

Масовані удари по Україні

Російська армія протягом доби завдала 66 авіаційних ударів та здійснила 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, йдеться у повідомленні. Також окупанти завдали ракетного удару ракетою С-300 по цивільній інфраструктурі міста Миколаєва, внаслідок чого є поранені серед цивільних громадян, пошкоджено багатоповерховий будинок та інша цивільна інфраструктура.

Внаслідок обстрілу Костянтинівки Донецької області з реактивної системи залпового вогню "Смерч" загинуло двоє, у тому числі 15-річна дівчина, ще десятеро дістали поранень, повідомили в Офісі генпрокурора. Також у місті було пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

Крім того, протягом 13 травня російські окупаційні війська обстріляли низку інших населених пунтків України Чернігівської, Харківської, Сумської, Луганської, Донецької та Запорізької областей. Зокрема, внаслідок обстрілу сіл в Куп'янському та Чугуївському районах на Харківщині постраждали люди, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов."Російські окупанти обстріляли с. Хатне Куп'янського району. Поранено жінку 43 років... Крім того, внаслідок обстрілу с. Огірцеве Чугуївського району поранення отримав цивільний чоловік 61 року", - написав Синєгубов у Telegram.

У ніч на 13 травня російські війська завдали чергового масованого авіаційного удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА "Shahed-136/131". Збройні сили України знищили 18 із 22 дронів. Однак частина дронів все ж влучила по об'єктах інфраструктури на Хмельниччині.

Кількість постраждалих внаслідок цієї атаки наближається до 30 людей, але ступінь їхніх поранень не тяжкий - переважно різані рани від уламків скла, ударні рани від падіння дверей, стелі, повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин в етері телемарафону.