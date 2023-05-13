ЗСУ просуваються на деяких ділянках у Бахмуті - Сирський

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що оборонна операція на Бахмутському напрямку продовжується.

"Наші воїни рухаються вперед на деяких ділянках фронту, а ворог втрачає техніку та живу силу", - написав він у Telegram у суботу, 13 травня.

Днями ж він повідомляв, що РФ не витримали натиск українських військових та відступили на дистанцію до двох кілометрів



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Британська розвідка: українські сили відвоювали не менше кілометра в Бахмуті

Тим часом у щоденному зведенні міноборони Великобританії йдеться про поспішний відступ частин російської 72-ї бригади зі своїх позицій.

"За останні чотири дні частини російської 72-ої окремої мотострілецької бригади (72 ОМСБр), ймовірно, неорганізовано залишили свої позиції на південному фланзі Бахмутської операції", - йдеться у повідомленні розвідки. За їхніми даними, українські сили відвоювали не менше кілометра території.

Цей підрозділ критикували за проблеми з боєздатністю і моральним духом, звертають увагу автори зведення. На їхню думку, розгортання такої бригади на такому важливому в оперативному відношенні секторі свідчить про гостру нестачу в Росії надійних бойових об'єднань.



