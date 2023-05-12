ЗСУ просунулись на Бахмутському напрямку - міноборони

Цього тижня українські війська не втратили жодної позиції у Бахмуті та просунулись вперед на два кілометри на Бахмутському напрямку, каже Маляр. Російські пропагандисти говорять про початок українського контрнаступу.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила в п'ятницю, 12 травня, що цього тижня українські війська не втратили жодної позиції у Бахмуті Донецької області та змогли просунутись вперед на два кілометри на Бахмутському напрямку.

Як написала Маляр у Telegram, російські війська понесли великі втрати.

Успіх ЗСУ в Бахмуті посилив паніку в РФ - ISW

Своєю чергою в щоденному аналітичному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW ) ідеться про те, що в районі Бахмута Збройним силам України вдалося прорвати деякі рубежі російських військ. На тлі очікуваного контрнаступу ЗСУ це посилило паніку в інформаційному просторі РФ, зауважують аналітики.

Вони посилаються зокрема на повідомлення командувача Східного угруповання військ ЗСУ Олександра Сирського про те, що на деяких ділянках Бахмутського фронту російські війська відступили на глибину до двох кілометрів у тил, а також на реакцію на це міністерства оборони РФ і ватажка російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євгена Пригожина.

Останній, зокрема, заявив, що ЗСУ розпочали контрнаступ і відбили три кілометри території у Бахмуті та його околицях. А міноборони РФ "нехарактерно швидко" визнало факт українських локальних контратак, щоправда, заперечило повідомлення про прорив оборонних рубежів.

ЗМІ повідомляють про підготовку ЗСУ до контрнаступу

Тим часом американський телеканал CNN із посиланням на американського військового високопосадовця та західного урядовця повідомляє, що українські військові розпочали операції з підготовки до контрнаступу - тобто нанесли удари по складах, командних центрах та артилерії для підготовки майбутнього поля бою.

Також видання з посиланням на командира українського батальйону із позивним Ролло повідомляє про ефективні контратаки ЗСУ та втрати російських військ. За цими даними, група росіян потрапила в оточення в районі Бахмута через застосування реактивних систем залпового вогню HIMARS у ближньому бою, хоч зазвичай їх використовують для віддаленіших цілей.

Зеленський: Україні потрібно більше часу для контрнаступу

Водночас президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що для підготовки очікуваного контрнаступу ЗСУ потрібно більше часу. За його словами, українські військові очікують надходження обіцяної бронетехніки від західних партнерів.

"З тим, що ми вже маємо, ми можемо йти вперед і бути успішними, але ми втратимо багато людей. Я думаю, що це неприйнятно. Тому нам потрібно почекати. Нам потрібно ще трохи часу", - сказав він.