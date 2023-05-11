Боррель: Перемога України - головне зобов'язання ЄС

Верховний дипломат Євросоюзу пояснив, чому переговори з Путіним не видаються можливими та що наразі є головним пріоритетом всього вільного світу.

Якщо союзники перестануть підтримувати Україну, вона перестане існувати як вільна незалежна країна, заявив верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у четвер, 11 травня.

"Мені кажуть: перестаньте підтримувати Україну, тоді почнуться переговори та настане мир, - заявив він на "Європейському саміті з оборони та безпеки" у Брюсселі. - Ну годі вам! Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, Росія тиснутиме, виграє війну, окупує Київ, перетворить Україну на другу Білорусь, у нас будуть російські війська на кордоні з Польщею, наша незахищеність зросте, а України не буде".

Він зазначив, що західні лідери загалом готові до мирних переговорів, але, за його словами, всі, хто їздив до Кремля і розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, "поверталися з однією і тією самою відповіддю: "У мене є військова мета, і поки що я її не досягну, я продовжуватиму". Боррель закликав звернути увагу на природу цієї війни: "Це систематичні бомбардування мирного населення, систематичні руйнування, а не одна армія, яка бореться з іншою".

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Лідери багатьох країн - у стані "стратегічної невизначеності"

Путін не може виграти цю війну, заявив Боррель. "Це наше найголовніше зобов'язання. Моє особисто, Євросоюзу загалом та всього вільного світу. І світ має зрозуміти, що там відбувається, а це вже інша битва - дипломатична, така ж важлива, як і воєнна", - сказав він.

На думку верховного дипломата ЄС, багато лідерів у світі перебувають у стані "стратегічної невизначеності". "Я називаю цю категорію людей "так, але", - розповів Боррель. - Тут немає "але". Є вторгнення".

На запитання про те, якою він бачить Росію після Путіна, дипломат відповів, що "занадто зайнятий підтримкою України", щоб робити припущення про те, що може статися в РФ: "Я не вникаю в те, як розвиватиметься внутрішня політика Росії. Це не моя справа. Моя справа - підтримати Україну під час необґрунтованого вторгнення". Боррель нагадав, що Україна не була військовою загрозою для РФ, а її членство в НАТО не стояло на порядку денному.

Боррель: Китай дотримується "упередженого нейтралітету"

"Безмежна дружба", задекларована між Росією та Китаєм, має межі, вважає верховний дипломат ЄС. "Це обмежена безмежна дружба", - сказав він. Позицію Пекіна у війні Росії проти України він назвав "упередженим нейтралітетом" і причиною, через яку КНР не може бути посередником у цьому конфлікті. "Можна виступати посередником, коли перебуваєш у нейтральній позиції. А тут є такий собі проросійський нейтралітет", - зазначив Боррель.

Взаємини Європейського Союзу та Китаю на світовій арені він назвав "битвою пропозицій", а не лише наративів. У світі багато держав, які не хочутьставати на чийсь бік і шукають того, хто зробить найкращу пропозицію, пояснив він, додавши, однак, що це суперництво "не слід розглядати як систематичне".

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Жозеп Боррель повідомив, що військова підтримка Україні, яка надається Європейським фондом миру та безпосередньо країнами ЄС, вже склала близько 16 мільярдів євро. Водночас, за його інформацією, згідно з планами країн-членів ЄС, вони збираються витратити 70 мільярдів євро на підвищення своєї обороноздатності протягом найближчих трьох років.