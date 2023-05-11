Боррель: Перемога України - головне зобов'язання ЄС
Ксенія Польська (Брюссель)
3 год. тому
Верховний дипломат Євросоюзу пояснив, чому переговори з Путіним не видаються можливими та що наразі є головним пріоритетом всього вільного світу.
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Якщо союзники перестануть підтримувати Україну, вона перестане існувати як вільна незалежна країна, заявив верховний представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель у четвер, 11 травня.
"Мені кажуть: перестаньте підтримувати Україну, тоді почнуться переговори та настане мир, - заявив він на "Європейському саміті з оборони та безпеки" у Брюсселі. - Ну годі вам! Якщо ми перестанемо підтримувати Україну, Росія тиснутиме, виграє війну, окупує Київ, перетворить Україну на другу Білорусь, у нас будуть російські війська на кордоні з Польщею, наша незахищеність зросте, а України не буде".
Він зазначив, що західні лідери загалом готові до мирних переговорів, але, за його словами, всі, хто їздив до Кремля і розмовляв з президентом РФ Володимиром Путіним, "поверталися з однією і тією самою відповіддю: "У мене є військова мета, і поки що я її не досягну, я продовжуватиму". Боррель закликав звернути увагу на природу цієї війни: "Це систематичні бомбардування мирного населення, систематичні руйнування, а не одна армія, яка бореться з іншою".
Лідери багатьох країн - у стані "стратегічної невизначеності"
Путін не може виграти цю війну, заявив Боррель. "Це наше найголовніше зобов'язання. Моє особисто, Євросоюзу загалом та всього вільного світу. І світ має зрозуміти, що там відбувається, а це вже інша битва - дипломатична, така ж важлива, як і воєнна", - сказав він.
На думку верховного дипломата ЄС, багато лідерів у світі перебувають у стані "стратегічної невизначеності". "Я називаю цю категорію людей "так, але", - розповів Боррель. - Тут немає "але". Є вторгнення".
На запитання про те, якою він бачить Росію після Путіна, дипломат відповів, що "занадто зайнятий підтримкою України", щоб робити припущення про те, що може статися в РФ: "Я не вникаю в те, як розвиватиметься внутрішня політика Росії. Це не моя справа. Моя справа - підтримати Україну під час необґрунтованого вторгнення". Боррель нагадав, що Україна не була військовою загрозою для РФ, а її членство в НАТО не стояло на порядку денному.
Боррель: Китай дотримується "упередженого нейтралітету"
"Безмежна дружба", задекларована між Росією та Китаєм, має межі, вважає верховний дипломат ЄС. "Це обмежена безмежна дружба", - сказав він. Позицію Пекіна у війні Росії проти України він назвав "упередженим нейтралітетом" і причиною, через яку КНР не може бути посередником у цьому конфлікті. "Можна виступати посередником, коли перебуваєш у нейтральній позиції. А тут є такий собі проросійський нейтралітет", - зазначив Боррель.
Взаємини Європейського Союзу та Китаю на світовій арені він назвав "битвою пропозицій", а не лише наративів. У світі багато держав, які не хочутьставати на чийсь бік і шукають того, хто зробить найкращу пропозицію, пояснив він, додавши, однак, що це суперництво "не слід розглядати як систематичне".
Жозеп Боррель повідомив, що військова підтримка Україні, яка надається Європейським фондом миру та безпосередньо країнами ЄС, вже склала близько 16 мільярдів євро. Водночас, за його інформацією, згідно з планами країн-членів ЄС, вони збираються витратити 70 мільярдів євро на підвищення своєї обороноздатності протягом найближчих трьох років.