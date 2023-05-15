Макрон пообіцяв Зеленському десятки бронемашин і танків

Франція оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC, йдеться у спільній заяві Еммануеля Макрона і Володимира Зеленського.

Франція продовжуватиме надавати військову підтримку Україні і готує нові пакети допомоги з постійним врахуванням найбільш нагальних і невідкладних потреб Києва для зміцнення її обороноздатності. Про це йдеться у спільній декларації президентів України та Франції Володимира Зеленського та Еммануеля Макрона, з якою вони виступили під час зустрічі в Парижі ввечері у неділю, 14 травня.

"Франція прагне забезпечити повну потужність у всіх сферах. Найближчими тижнями Франція проведе підготовку й оснастить кілька батальйонів десятками броньованих машин і легких танків, включно з AMX-10RC", - йдеться у заяві, опублікованій у ніч на понеділок, 15 травня, на сайті українського президента. Крім того, Франція зосереджує свої зусилля на підтримці можливостей протиповітряної оборони України, й, окрім національного внеску, бере активну участь у заходах Європейського Союзу та НАТО щодо військової допомоги Україні та підготовки українських військових, йдеться у заяві.

Розслідування воєнних злочинів

Крім військової допомоги, Париж надав Україні цивільну допомогу, включно з фінансовою, гуманітарною та екстреною підтримкою. Зокрема, Франція передала в Україну дві пересувні лабораторії ДНК для посилення спроможності України розслідувати воєнні злочини. Ця допомога й надалі зростатиме, йдеться у заяві.

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Також у заяві наголошується, що Франція вже працює над низкою важливих положень ініціативи України щодо справедливого та сталого миру, ґрунтованого на суверенітеті та територіальній цілісності. Також зазначається на необхідності притягнення до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах й інших жорстоких злочинах, скоєних у зв'язку з військовою агресією Росії проти України. У цьому зв'язку Франція заохочує інші країни приєднуватися та нарощувати міжнародну підтримку для створення ad hoc трибуналу.

"Україна та Франція вчергове заявляють про свою підтримку розслідувань прокурора Міжнародного кримінального суду, які є кроком притягнення до відповідальності, і взяли до відома ордери на арешт суду. Франція надала додаткову підтримку Міжнародному кримінальному суду для посилення його можливостей у межах війни Росії проти України", - йдеться, зокрема, у заяві Зеленського та Макрона.

Інтеграція до НАТО і ЄС

Торкається заява й європейських та євроатлантичних перспектив України. "Франція рішуче підтримує Україну в її зусиллях щодо реформування та у виконанні необхідних умов до кінця 2023 року, із нетерпінням очікуючи звіту Європейської Комісії з метою початку переговорів про вступ", - йдеться у заяві Макрона та Зеленського.

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Франція та Україна також "з нетерпінням очікують" на розв'язання питань, пов'язаних з інтеграцію Києва до НАТО, на саміті НАТО у Вільнюсі в липні 2023 року. "Франція повністю підтримує Комісію Україна-НАТО як платформу для подальшого посилення та розширення поточної співпраці, щоб допомогти Україні пройти шлях до євроатлантичної сім'ї відповідно до Бухарестської декларації", - наголошується у заяві.