У Великобританії пройшли підготовку 15 тисяч військових ЗСУ
Олена Перепадя
57 хв. тому
Групу військових ЗСУ, які проходять навчання у Великобританії зараз, відвідали український прем'єр Денис Шмигаль і перша леді України Олена Зеленська.
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У Великобританії пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових, повідомив у п'ятницю, 5 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Як він зазначив у Telegram, з процесом навчання чергової групи військових ЗСУ у цей день разом з ним ознайомились міністр оборони Великобританії Бен Воллес та перша леді України Олена Зеленська.
"Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку", - написав Шмигаль. Глава українського уряду додав, що українська армія опановує стандарти НАТО на практиці - "на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом".