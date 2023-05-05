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Навчання українських військових у Великобританії
Навчання українських військових у ВеликобританіїФото: Peter van den Berg/Avalon/Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

У Великобританії пройшли підготовку 15 тисяч військових ЗСУ

Олена Перепадя
57 хв. тому

Групу військових ЗСУ, які проходять навчання у Великобританії зараз, відвідали український прем'єр Денис Шмигаль і перша леді України Олена Зеленська.

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У Великобританії пройшли підготовку майже 15 тисяч українських військових, повідомив у п'ятницю, 5 травня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Як він зазначив у Telegram, з процесом навчання чергової групи військових ЗСУ у цей день разом з ним ознайомились міністр оборони Великобританії Бен Воллес та перша леді України Олена Зеленська.

"Скоординували з Беном Воллесом кроки, необхідні для нашого контрнаступу та для подальшого зміцнення обороноздатності України. Систематично рухаємося в цьому напрямку", - написав Шмигаль. Глава українського уряду додав, що українська армія опановує стандарти НАТО на практиці - "на полі тренувань від досвідчених наставників та на полі бою під час боротьби з ворогом".

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У рамках програми Interflex, яка стартувала у липні 2022 року, українські військові проходять навчання та тренування на території Великобританії. У ній беруть участь дев'ять країн-партнерів.

Нагадаємо, Шмигаль та Зеленська перебувають з візитом у Великобританії і завтра візьмуть участь у коронації Чарльза ІІІ.

Як повідомлялось, 5 травня міністри оборони ФРН та Данії також відвідали тренувальну базу у німецькій землі Саксонія-Ангальт, де проходять підготовку українські військовослужбовці.

Як українських військових у Великобританії навчають

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