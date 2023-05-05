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Українські військові біля гармати танка Leopard 1 A5
Українські військові біля гармати танка Leopard 1 A5Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance
КонфліктиНімеччина

Пісторіус і Пульсен проінспектували навчання військових ЗСУ

Олена Перепадя
2 год. тому

Міністри оборони ФРН і Данії Пісторіус та Пульсен відвідали тренувальну базу українських військових у Саксонії-Ангальт. Зараз українців там готують до використання та ремонту в польових умовах танків Leopard 1 A5.

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Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) та виконувач обов'язків міністра оборони ДаніїТрольс Лунд Пульсен у п'ятницю, 5 травня, відвідали тренувальну базу українських військових у німецькому Кліці у федеральній землі Саксонія-Ангальт. На цій базі данські та німецькі інструктори готують українських військовослужбовців до використання та ремонту в польових умовах бойових танків Leopard 1 A5, повідомляє dpa.

Пісторіус наголосив на високому рівні мотивації українських військових та їхній відданості "тому, що було донедавна дуже далеким від реального життя - застосуванню того, що вони тут вивчають, на полі бою". 

За словами німецького міністра, програма підготовки є прикладом "мультинаціональної підтримки, а також співпраці між збройними силами та промисловістю".

Ремонт сотні танків Leopard 1 A5

"Разом з Данією та Нідерландами Німеччина фінансує ремонт близько сотні Leopard 1 A5 зі складських запасів промисловості", - повідомив Пісторіус.  "Ми будемо підтримувати Україну всіма можливими способами стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

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Пульсен, своєю чергою, висловив сподівання щодо на спільної підтримку України в інших сферах.

Згодом у федеральній землі Саксонія-Ангальт також відбудеться підготовка  українськиз військових до використання бойовиї машини піхоти Marder. Навчальний центр Бундесверу у цій федеральній землі є основним у Німеччині пунктом Місії ЄС з підготовки українських військовослужбовців (EU Military Assistance Mission - EUMAM). За останніми даними, підготовку там пройшли понад три тисячі українських військовослужбовців. Очікується, що до кінця року їхня кількість зросте до дев'яти тисяч.

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