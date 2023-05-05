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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (фото з архіву)
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (фото з архіву)Фото: Anna Savchuk/DW
ПолітикаУкраїна

Шмигаль приїхав у Лондон на коронацію Чарльза ІІІ

Степан Смишляєв
1 год. тому

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом із дружиною президента Оленою Зеленською візьме участь в церемонії коронації нового британського монарха Чарльза ІІІ.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 5 травня, прибув до Лондона, де візьме участь в коронації монарха Великобританії Чарльза ІІІ.

"Запланована низка зустрічей задля зміцнення відносин з одним із ключових наших союзників. Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ", - повідомив прем'єр у Telegram.

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За підсумками візиту Шмигаль розраховує на "посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на Росію". 

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Росію і Білорусь не запросили на коронацію

Хоча Чарльза проголосили королем після смерті його матері Єлизавети II у вересні 2022 року, офіційна церемонія його коронації відбудеться 6 травня. Росію та Білорусь на коронацію Чарльза не запросили.

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Топтема

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (фото з архіву)

Шмигаль приїхав у Лондон на коронацію Чарльза ІІІ

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