Шмигаль приїхав у Лондон на коронацію Чарльза ІІІ

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 5 травня, прибув до Лондона, де візьме участь в коронації
монарха Великобританії Чарльза ІІІ.
"Запланована низка зустрічей задля зміцнення відносин з одним із ключових наших союзників. Із першою леді України Оленою Зеленською візьмемо участь в офіційних заходах з нагоди коронації Його Величності Чарльза ІІІ", - повідомив прем'єр у Telegram.
Читайте також: Олена Зеленська візьме участь у коронації Чарльза ІІІ
За підсумками візиту Шмигаль розраховує на "посилення всебічної підтримки України та на збільшення санкційного тиску на Росію".
Читайте також: Коронація Чарльза у Великобританії: ЗМІ розповіли про заплановані інновації Росію і Білорусь не запросили на коронацію
Хоча Чарльза проголосили королем після смерті його матері Єлизавети II у вересні 2022 року, офіційна церемонія його коронації відбудеться 6 травня.
Росію та Білорусь на коронацію Чарльза не запросили.
Читайте також: Як проводитимуть коронацію Чарльза ІІІ? Коронація Чарльза ІІІ: хто і чому вимагає скасувати монархію
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that
supports HTML5 video