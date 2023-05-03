Росію та Білорусь не запросили на коронацію Чарльза ІІІ
Валерій Сааков
15 хв. тому
У Великобританії не бажають бачити на церемонії коронації Чарльза ІІІ лідерів РФ, Білорусі, Ірану, Сирії, М'янми, Венесуели й Афганістану, пише Reuters. Дипломатам Північної Кореї та Нікарагуа запрошення надіслали.
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Великобританія не надсилала запрошень на церемонію коронації Чарльза ІІІ лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели. Про це повідомило у вівторок, 2 травня, британське джерело інформаційної агенції Reuters.
Запрошення для Північної Кореї та Нікарагуа були надіслані не главам держав, а високопоставленим дипломатам, додало джерело.
Водночас були запрошені очільники країн, з якими Сполучене Королівство має повноцінні дипломатичні відносини, а також представники британських володінь і заморських територій.
Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у інтерв'ю телеканалу 1+1, що Україну на коронації Чарльза III представлятиме поважна делегація високого рівня.
"Буде високоповажна українська делегація. Все буде красиво, представницьки й на рівні", - зазначив він. Утім, міністр не став уточнювати склад делегації, зазначивши, що "збереже інтригу для світських хронік".