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Вулиця Лондона, прикрашена прапорами Великобританії напередодні коронації нового монарха - Чарльза ІІІ.
РФ і Білорусь не запросили до Лондона на коронацію Чарльза ІІІФото: Maja Smiejkowska/REUTERS
ПолітикаВеликобританія

Росію та Білорусь не запросили на коронацію Чарльза ІІІ

Валерій Сааков
15 хв. тому

У Великобританії не бажають бачити на церемонії коронації Чарльза ІІІ лідерів РФ, Білорусі, Ірану, Сирії, М'янми, Венесуели й Афганістану, пише Reuters. Дипломатам Північної Кореї та Нікарагуа запрошення надіслали.

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Великобританія не надсилала запрошень на церемонію коронації Чарльза ІІІ лідерам Росії, Білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели. Про це повідомило у вівторок, 2 травня, британське джерело інформаційної агенції Reuters.

Запрошення для Північної Кореї та Нікарагуа були надіслані не главам держав, а високопоставленим дипломатам, додало джерело.

Водночас були запрошені очільники країн, з якими Сполучене Королівство має повноцінні дипломатичні відносини, а також представники британських володінь і заморських територій. 

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Україну представлятиме "високоповажна делегація"

Тим часом міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у інтерв'ю телеканалу 1+1, що Україну на коронації Чарльза III представлятиме поважна делегація високого рівня.

"Буде високоповажна українська делегація. Все буде красиво, представницьки й на рівні", - зазначив він. Утім, міністр не став уточнювати склад делегації, зазначивши, що "збереже інтригу для світських хронік".

Церемонія коронації нового монарха короля Чарльза III, який зійде на престол після смерті королеви Єлизавети II, запланована на суботу, 6 травня.

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