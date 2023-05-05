Олена Зеленська візьме участь у коронації Чарльза ІІІ

Для участі в коронації Чарльза ІІІ до Лондона прибула перша леді України Олена Зеленська. Вона вже зустрілася з прем'єром Великобританії Ріші Сунаком і його дружиною Акшатою Мурті та відвідала Британську бібліотеку.

Перша леді України Олена Зеленська прибула 4 травня до Великобританії, де у складі української делегації візьме участь в коронації монарха країни Чарльза ІІІ, повідомляє Офіс президента України.

Хоча Чарльза проголосили королем після смерті його матері Єлизавети II у вересні 2022 року, офіційна церемонія його коронації відбудеться 6 травня. Росію та Білорусь на коронацію Чарльза не запросили.

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Зустріч на Даунінґ-стріт

Зеленська вже відвідала резиденцію прем'єр-міністра на Даунінґ-стріт, де зустрілася з Ріші Сунаком та його дружиною Акшатою Мурті.

Перша леді подякувала Великобританії за підтримку України, зокрема за організацію пісенного конкурсу "Євробачення-2023".

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Також Зеленська відзначила плани проведення Лондоном конференції з питань відбудови України в червні поточного року та передала Акшаті Мурті запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів у Києві, який відбудеться 6 вересня і буде присвячений темі ментального здоров'я.





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"Українська поличка" в Британській бібліотеці

Після зустрічі на Даунінґ-стріт перші леді разом відвідали Британську бібліотеку - одну з найбільших у світі. Її колекція містить понад 170 мільйонів примірників, із яких 100 тисяч - українські рідкісні видання, преса, документи. Від початку повномасштабної війни Росії проти України Британська бібліотека організовує численні заходи, присвячені українській культурі та літературі, зокрема всесвітні читання української літератури.

Зеленська ознайомилась з українською колекцією Британської бібліотеки та разом із генеральним директором закладу Ролі Кітінгом презентувала там "Українську книжкову поличку". Цей проєкт із поширення української літератури в бібліотеках світу налічує вже 170 поличок у 37 країнах із близько 44 тисячами книжок.

Олена Зеленська та Акшата Мурті поспілкувалися з українськими дітьми та прочитали уривки з творів сучасного українського письменника Володимира Нікітенка українською та англійською мовами.

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