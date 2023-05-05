Олена Зеленська візьме участь у коронації Чарльза ІІІ
Степан Смишляєв
2 год. тому
Для участі в коронації Чарльза ІІІ до Лондона прибула перша леді України Олена Зеленська. Вона вже зустрілася з прем'єром Великобританії Ріші Сунаком і його дружиною Акшатою Мурті та відвідала Британську бібліотеку.
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Перша леді України Олена Зеленська прибула 4 травня до Великобританії, де у складі української делегації візьме участь в коронації монарха країни Чарльза ІІІ, повідомляє Офіс президента України.
Також Зеленська відзначила плани проведення Лондоном конференції з питань відбудови України в червні поточного року та передала Акшаті Мурті запрошення на третій Саміт перших леді та джентльменів у Києві, який відбудеться 6 вересня і буде присвячений темі ментального здоров'я.
Після зустрічі на Даунінґ-стріт перші леді разом відвідали Британську бібліотеку - одну з найбільших у світі. Її колекція містить понад 170 мільйонів примірників, із яких 100 тисяч - українські рідкісні видання, преса, документи. Від початку повномасштабної війни Росії проти України Британська бібліотека організовує численні заходи, присвячені українській культурі та літературі, зокрема всесвітні читання української літератури.
Зеленська ознайомилась з українською колекцією Британської бібліотеки та разом із генеральним директором закладу Ролі Кітінгом презентувала там "Українську книжкову поличку". Цей проєкт із поширення української літератури в бібліотеках світу налічує вже 170 поличок у 37 країнах із близько 44 тисячами книжок.
Олена Зеленська та Акшата Мурті поспілкувалися з українськими дітьми та прочитали уривки з творів сучасного українського письменника Володимира Нікітенка українською та англійською мовами.