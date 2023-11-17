Довгі тривоги через МіГи: Зеленський доручив знайти рішення

Вильоти російських винищувачів, які можуть бути носіями ракет "Кинджал" не повинні паралізувати країну на години, наголосив президент України Володимир Зеленський. Він доручив знайти рішення.

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача в п'ятницю, 17 листопада, доручив військовим та уряду вирішити проблему тривалих повітряних тривог через зліт у Росії винищувачів МіГ-31К, які можуть бути носіями ракет "Кинджал".

"Окремо доручив міністерству оборони, генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години", - написав Зеленський у Telegram.

В Україні часто оголошують повітряні тривоги через зліт російських МіГ-31К, які здатні нести балістичні ракети "Кинджал". Вони можуть завдати удару в будь-яку точку України, тому повітряна тривога оголошується на всій території країни. Водночас останнім часом тривого триває три-п'ять годин через дозаправку МіГів безпосередньо в повітрі.

В цей час в Україні паралізується робота низки установ, як-от шкіл чи дитячих садочків. А у Києві, наприклад, блокується робота комунального транспорту та перекривається міст, внаслідок чого утворюються багатокілометрові затори.

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Інші питання Ставки

Також учасники Ставки заслухали доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу та поточний стан і перспективи багаторічної ракетної програми, ухваленої ще у 2021 році.

Міністр оборони Рустем Умєров доповів про потреби військових у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і інші командувачі українського війська - про ситуацію на фронті, повідомив Зеленський.