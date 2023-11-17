Довгі тривоги через МіГи: Зеленський доручив знайти рішення
Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача в п'ятницю, 17 листопада, доручив військовим та уряду вирішити проблему тривалих повітряних тривог через зліт у Росії винищувачів МіГ-31К, які можуть бути носіями ракет "Кинджал".
"Окремо доручив міністерству оборони, генштабу та Кабміну запропонувати рішення, щоб вильоти носіїв "Кинджалів" не паралізували країну на години", - написав Зеленський у Telegram.
В Україні часто оголошують повітряні тривоги через зліт російських МіГ-31К, які здатні нести балістичні ракети "Кинджал". Вони можуть завдати удару в будь-яку точку України, тому повітряна тривога оголошується на всій території країни. Водночас останнім часом тривого триває три-п'ять годин через дозаправку МіГів безпосередньо в повітрі.
В цей час в Україні паралізується робота низки установ, як-от шкіл чи дитячих садочків. А у Києві, наприклад, блокується робота комунального транспорту та перекривається міст, внаслідок чого утворюються багатокілометрові затори.
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Інші питання Ставки
Також учасники Ставки заслухали доповідь міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна щодо нарощування обсягів виробництва на підприємствах українського оборонно-промислового комплексу та поточний стан і перспективи багаторічної ракетної програми, ухваленої ще у 2021 році.
Міністр оборони Рустем Умєров доповів про потреби військових у техніці, ракетах, боєприпасах, обладнанні та послугах, а головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і інші командувачі українського війська - про ситуацію на фронті, повідомив Зеленський.