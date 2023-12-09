Закриті станції київського метро працюватимуть як укриття

Закриті через розгерметизацію тунелю станції та вестибюлі синьої гілки Київського метрополітену будуть працювати як укриття під час повітряних тривог. Таке рішення у суботу, 9 грудня, ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на позачерговому засіданні, повідомляє сайт уряду.

Як ідеться у повідомленні, Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що ще в листопаді по першій колії перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська" Оболонсько-Теремківської лінії столичного метрополітену з'явились значні течі та утворились тріщини в колійному лотку і тюбінгах тунельної оправи.

8 грудня зазначену ситуацію розглянули на засіданні регіональної комісії ТЕБ та НС, після чого було ухвалено рішення про зупинення руху на зазначеній ділянці на пів року.

"Віталій Кличко наголосив, що на сьогодні надзвичайна ситуація відсутня, але є загроза її виникнення. Тому вживаються необхідні кроки для запобігання. Зокрема, за його словами, шість станцій метро закриті для руху поїздів. За словами Київського міського голови, загроза підтоплення власне станцій відсутня, оскільки ґрунтові води розташовані нижче відносно рівня станцій, що дозволить їм, у разі оголошення повітряної тривоги, працювати як укриття", - йдеться у повідомленні уряду.

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Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що на сьогодні є проблема із транспортними засобами, які порушують правила зупинки та стоянки й припарковані на розворотних кільцях на площі Либідській, а також з нелегальними перевізниками, транспортні засоби яких здійснюють відстій на зазначеній площі. Міністр наголосив на необхідності впровадження змін в організації дорожнього руху як на цій ділянці, так і на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.

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За результатами заслуханих доповідей комісія визнала загрозу виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру та доручила комунальному підприємству "Київський метрополітен" невідкладно провести необхідні обстеження, визначити причини виникнення аварійної ситуації та вжити заходи з термінового виконання відновлювальних робіт.

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При цьому комісія ухвалила рішення, що станції та вестибюлі закритої частини синьої гілки метрополітену можуть використовуватися як укриття під час повітряних тривог. Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів.

Також Київська міська військова адміністрація повинна забезпечити організацію та перевезення населення дублюючими метрополітен маршрутами наземного транспорту між станціями "Либідська"-"Теремки".

Нагадаємо, що в п'ятницю, 8 грудня, з міркувань безпеки на "синій" гілці Київського метрополітену зупинили рух поїздів між станціями "Теремки"-"Деміївська". Перед цим у соцмережах публікувалися відео, на яких видно, що аварійний тунель між станціями "Теремки" та "Либідська" заповнюється водою. Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила згодом про початок досудового розслідування у зв'язку з підтопленням тунелів метрополітену.