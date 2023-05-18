У Києві "дерусифікували" дві станції метро

У рамках дерусифікації в українській столиці перейменували станції Київського метро "Дружби народів" і "Площа Льва Толстого", а також запроєктовану "Проспект Правди".
https://p.dw.com/p/4RYCe
Реклама
Київська міська рада ухвалила подальші заходи дерусифікації. На засіданні в четвер, 18 травня, депутати перейменували 26 міських об'єктів, повідомив у Telegram мер української столиці Віталій Кличко.
Нові назви, зокрема, отримали кілька станцій метрополітену. "Дружби народів" перейменували на "Звіринецьку" - на честь історичної назви місцевості. Станцію "Площа Льва Толстого" - на "Українських Героїв". А запроєктована станція підземки "Проспект Правди" отримала назву "Варшавська". Нові назви для станцій метро обрали кияни.
Також Київрада перейменувала низку вулиць та провулків у різних районах міста.
Загалом у столиці України вже перейменували 314 міських об'єктів, назви яких були пов'язані з Росією та її сателітами. Нові найменування для них обирали мешканці в застосунку "Київ Цифровий".
21 березня Верховна Рада України схвалила закон про "деколонізацію" топонімів. Він забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".