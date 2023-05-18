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У Києві перейменують три станці метро
Київський метрополітен Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance
СуспільствоУкраїна

У Києві "дерусифікували" дві станції метро

Олександр Куницький
2 год. тому

У рамках дерусифікації в українській столиці перейменували станції Київського метро "Дружби народів" і "Площа Льва Толстого", а також запроєктовану "Проспект Правди".

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Київська міська рада ухвалила подальші заходи дерусифікації. На засіданні в четвер, 18 травня, депутати перейменували  26 міських об'єктів, повідомив у Telegram мер української столиці Віталій Кличко.

Нові назви, зокрема, отримали кілька станцій метрополітену. "Дружби народів" перейменували на "Звіринецьку" - на честь історичної назви місцевості. Станцію "Площа Льва Толстого" - на "Українських Героїв". А запроєктована станція підземки "Проспект Правди" отримала назву "Варшавська". Нові назви для станцій метро обрали кияни

Також Київрада перейменувала низку вулиць та провулків у різних районах міста.

Київ "дерусифікував" 314 об'єктів

Крім станції метро "Площа Льва Толстого" в Києві перейменували однойменні вулицю та площу. У березні площа Льва Толстого стала площею Українських Героїв, а вулиця Льва Толстого - вулицею гетьмана Павла Скоропадського.

Місяцем раніше депутати Київради повернули площі Перемоги історичну назву Галицька, а проспекту Перемоги - Берестейський.

Загалом у столиці України вже перейменували 314 міських об'єктів, назви яких були пов'язані з Росією та її сателітами. Нові найменування для них обирали мешканці в застосунку "Київ Цифровий".

21 березня Верховна Рада України схвалила закон про "деколонізацію" топонімів. Він забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

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