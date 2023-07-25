Аварійні мости в Україні: користування на свій страх і ризик

В Україні взялися перевіряти всю мостову інфраструктуру. Така загальна інспекція мостів проводиться вперше. Її попередні результати свідчать: більше 10 відсотків мостів в країні перебувають аварійному стані.

В Україні критична ситуація з мостами, попереджають експерти. У понеділок, 24 липня, обвалився міст через річку Тересва на трасі Мукачево-Рогатин, в межах населеного пункту Бедевля в Тячівському районі, що на Закарпатті. Як повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), в результаті руйнування мосту в річку впали один вантажний та один легковий автомобілі. В результаті інциденту постраждали п’ятеро людей, в тому числі троє дітей.



За кілька тижнів до цього в Україні почали масштабну перевірку мостових споруд, аби з’ясувати, які мости потребують негайного ремонту. Її ініціювала Рада національної безпеки та оборони (РНБО). На виконання рішення РНБО була створена спеціальна комісія з урядовців, військових, експертів дорожньої галузі та науковців.

Мости важливі для безпеки країни

"Стабільна та безпечна робота мостів в умовах воєнного стану - це питання нашої обороноздатності. Від стану інфраструктури залежить, як швидко відбуватиметься забезпечення військовими та гуманітарними вантажами", - наголошує заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Через те, що в Україні заблоковане море, то експорт та імпорт переключився на автодороги. "Значення автошляхів зросло і відповідно увага до цих транспортних коридорів зросла, - констатує в розмові з DW директор Української інфраструктурної асоціації UNITE Ігор Самоходський. - Мости - це ж критична інфраструктура, що з’єднує зокрема правий і лівий береги Дніпра. Нарешті до цього дійшли руки".

Майже три тисячі мостів в Україні аварійні, найкритичніше в Києві

За офіційними даними, в Україні нараховується більше 28 тисяч мостових споруд. За попереднього інформацією, яку оприлюднила комісія з обстеження мостової інфраструктури, майже 10 відсотків українських мостів перебувають в аварійному стані. І це ще не всі мостові споруди обстежені.

Аварійний стан і критичне зношення конструкцій зафіксовано, зокрема, й на двох стратегічних мостах у Києві. Йдеться про міст імені Патона та міст Метро, які перебувають на балансі Київської міської державної адміністрації (КМДА). Це два з п'яти діючих мостів української столиці, які з'єднують транспортним коридором правий та лівий береги Дніпра та мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу.

Міст Метро, як і міст імені Патона, перебуває в аварійному стані (архівне фото) Фото: picture-alliance/dpa/Tass/V. Falin

За даними міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, на цих мостах було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях з'єднання з поперечними вузлами.

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Чому міст імені Патона досі ніхто не ремонтував?

Ще у 2018 році під час обстеження мосту імені Патона він був визнаний експертами таким, що перебуває в передаварійному стані. Огляд об'єкту, згідно з регламентом, мав відбуватися щороку, але не проводився три роки поспіль.

"Про цю проблему знали давно, але чомусь не реагували, - визнає голова ради Всеукраїнського центру реформ транспортної інфраструктури Володимир Наумов. Напевне, припускає він, було не на часі чи не було політичної волі. "Бо ж це треба перекривати критично важливі мости і дуже швидко робити капітальний ремонт та брати на себе відповідальність. А міст стоїть, то може й ще стоятиме, а потім наступники віршуватимуть цю глобальну проблему", - розмірковує Наумов.

Він переконаний, що попри те, що міст імені Патона та міст Метро визнані аварійними, ремонтувати їх під час війни не будуть. "У мирний час ці мости можна було перекрити на три роки, організувати рух по тих, що лишилися, можливо зробити тимчасову паромну переправу. Але у військовий час це неможливо, бо це затори й скупчення людей", - каже Наумов. Він вважає, що зараз можливо лише обмежити кількість транспорту, застосувавши, наприклад, реверсивний рух на аварійних мостах.

За словами директора "ДерждорНДІ" Артема Безуглого, в серпні буде оголошений тендер на ескізний проєкт реконструкції мосту імені Патона, після чого буде зрозуміло скільки коштуватиме його ремонт, а далі буде тендер на будівництво. "Ми сподіваємося, що до того часу вже закінчиться війна і можна починати будувати великі інфраструктурні об'єкти", - каже Безуглий у розмові з DW. Поки ж він радить київській міській владі встановити на основні конструктивні елементи мосту датчики вимірювання навантаження, які в режимі он-лайн передавали б інформацію щодо можливого руйнування мостових споруд.

Шулявський шляхопровід у Києві визнали аварійним у 2007 році. Через десять років частина мосту обвалилася. На фото: Шулявський шляхопровід 28 лютого 2017 року Фото: DW/O. Indyukhova

Найгірше з мостами, за які відповідає місцева влада

Ситуація, що склалася навколо київських аварійних мостів, не є винятком. Велику кількість мостів, які вже давно потребують капітального ремонту та реконструкції, на думку експертів, можна пояснити й тим, що немає структури, яка централізовано опікувалася б усіма мостовими спорудами та моніторила їхній стан. Мости стоять на балансі різних державних структур, суб'єктів господарювання, облдержадміністрацій та місцевих громад.

У Державному дорожньому науково-дослiдному iнституті iменi М. П. Шульгiна (ДерждорНДІ) розробили аналітично-експерту систему управління мостами (АЕСУМ). У неї вноситься інформація про мостові споруди, які знаходяться на автодорогах загального користування державного значення. Зараз за ці дороги відповідає Держагенство з відновлення та розвитку інфраструктури, створене на базі колишнього "Укравтодору".

"Укрзалізниця" має свою систему обліку мостів, які стоять на балансі цього акціонерного товариства.

"Що ж стосується комунальних мостових об'єктів, то дані про них ніхто нікуди не подає і балансоутримувачі не знають реальний стан цих мостів. З усіх мостів, які належать місцевим органам влади, про 55 відсотків цих мостів взагалі немає жодної інформації", - сказав директор ДерждорНДІ Безуглий.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну постала гостра потреба мати вичерпну інформацію про стан всіх мостів в країні, аби встановити пріоритети щодо швидкого відновлення найбільш критично зношених з них, наголошує Безуглий, який входить у спільну спецкомісію з обстеження мостових споруд. "Ми хочемо напрацювати певні рішення, в тому числі й законодавчі, - каже він. - Це має бути законодавче зобов'язання, зокрема для місцевої влади, аби вчасно виявляти проблемні мости та їх ремонтувати".

Потрібен контролю громадськості за станом мостів

Натомість в Українській інфраструктурній асоціації UNITE вважають, що мало зібрати поверхневу інформацію, її ще треба оцифрувати, аби мати легкий доступ до даних, аби можна було здійснювати і громадський контроль за станом мостів. Директор UNITE Самоходський звертає увагу й на важливість інспекції мостів за допомогою спецтехніки, аби перевірити те, що оком побачити не можна.

"Створити комісію, пофотографувати об'єкти й відрапортувати, що перевірили, - це перший крок. Далі треба якісні цифрові дані, найняти підрядників, хто збере їх та проаналізує. І після того треба звести все в одну систему. Мають бути адекватні дані", - каже Самоходський

Усю зібрану інформацію комісія обіцяє розмістити в одній системі, аби можна було легко відстежувати стан об'єктів, заплановані ремонти та контролювати стан виконання робіт. Втім, допоки в країні триває режим воєнного стану, вся ця система буде тимчасово закритою для громадськості з міркувань безпеки, наголошує директор "ДерждорНДІ" Безуглий.