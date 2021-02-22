Пів століття без капремонту, або Чому в Україні обвалюються мости

Мостовий перехід через річку Західний Буг поблизу села Гайок, що у Львівській області, розташований на автомобільній дорозі Н-17 Львів - Радехів - Луцьк. Його було збудовано у 1960 році, відтоді його жодного разу капітально не ремонтували. Понад п'ять років споруда перебувала у передаварійному стані. Як повідомили в пресслужбі "Укравтодору", ще минулого року цей міст було включено до списку Національної програми відновлення мостів, реконструкцію заплунвали на цей рік. Роботи мали розпочатися вже у найближчі місяці, але міст обвалився раніше- у вівторок, 4 травня, про це повідомили в Нацполіції України.

Застаріла інфраструктура,

За даними міністерства інфраструктури, в Україні загалом дещо більше 16 тисяч мостів. Лише близько 7,5 тисячі з них відповідають чинним нормам та стандартам, тоді як інша частина об'єктів потребують ремонту. У 2019 році "Укравтодор" провів масштабне обстеження мостового господарства. Воно показало, що негайного ремонту в Україні потребують 895 мостів. З них 169 були вже у передаварійному стані. Основна причина такого результату - відсутність належного фінансування для капітального ремонту мостів та їхня зношеність.

Адже деякі мости в Україні були збудовані іще після Другої світової війни і досі на них не проводили капітальних ремонтів. Наприклад, найстаріші мости: Петрівський залізничний міст у Києві побудували ще у 1945 році, а останній раз ремонтували ще 2005 року, столичний Дарницький залізничний міст був збудований в 1949 році, однак відтоді його жодного разу не реконструювали. Мерефо-Херсонський залізничний міст у місті Дніпро було відновлено після війни у 1951 році. Роком пізніше звели автомобільно-залізничні мости Преображенського у Запоріжжі. У Херсоні в 1954 році звели Антонівський залізничний міст через річку Дніпро. Втім, досі жоден з цих мостів капітально не ремонтували, тож не виключені подальші обвали мостів.

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Програма відновлення мостів

Аби уникнути цього, у квітні минулого року в Україні стартувала Національна програма відновлення мостів. ЇЇ мета - оновити майже 1400 штучних споруд до 2025 року. Кошторис цього масштабного проекту 28,7 мільярда гривень.

Дарницький міст у Києві побудували 1949 року

Як повідомили в "Укравтодорі", в 2020 році в рамках програми було оновлено і побудовано 158 штучних споруд. 2021 року заплановано відремонтувати як мінімум 160 штучних споруд. Там звітують, що вже завершується ремонт мосту через Хаджибейський лиман на трасі Київ - Одеса. У травні планують відкрити рух для транспорту на всіх його смугах. Цей міст збудовано 1997 року. У 2007-му здійснено перший капремонт. "Національна програма включає обмежено працездатні та непрацездатні мости, перелік ґрунтується на запитах, які Укравтодору надали ОДА та служби автомобільних доріг у регіонах", - йдеться на сайті "Укравтодору". Програма втілюється за рахунок державних інвестицій. Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що шукає можливість залучити три мільярди доларів на будівельну програму з відновлення мостів у всій країні.

Проблемні мости Києва

Однак чи вистачить коштів і часу, аби встигнути відремонтувати всі мости в аварійному стані до того, як вони обавляться? Адже Шулявський шляхопровід у Києві визнали аварійним ще у 2007 році. Тоді міст обіцяли відремонтувати і навіть виділили на це три мільйони гривень, однак це не допомогло, і шляхопровід обвалився у лютому 2017 року. Мер Києва Віталій Кличко назвав цей міст "втомленим". Відтоді його ремонтують. Очікується, що ремонтні роботи обійдуться міському бюджету Києва у майже два мільярди гривень. Строки закінчення оновлення Шулявського шляхопроводу увесь час переносять. Очікується, що його добудують у 2021-2022 роках.

Шулявський шляхопровід у Києві ремонтують після обвалу 2017 року

Тим часом сильні зливи у 2018 році призвели до того, що у столиці обвалилася частина Кирилівського шляхопроводу на перехресті вулиць Олени Теліги та Кирилівської. Внаслідок обвалу також ніхто не постраждав. Обвал стався через вимивання ґрунту. Цей шляхопровід саме ремонтували в рамках загальної ревізії після обвалу Шулявсього шляхопроводу.

У Києві, де найбільше транспортне навантаження в країні, 170 мостових переходів та шляхопроводів, велика частина з них в аварійному стані. Аби уникнути подібних аварійних ситуацій, комунальна корпорація "Київавтодор" у 2021 році уклала п'ять угод на ремонт мостів та вулиць у Києві на загальну суму 507,8 мільйона гривень. Про це повідомляться в системі Prozorro.

Зокрема, на 2021 рік заплановано капітальний ремонт деформаційних швів естакадної частини Південного мостового переходу через річку Дніпро, капітальний ремонт шляхопроводу на перетині вулиці Новокостянтинівської з вулицею Олени Теліги та проспектом Степана Бандери. Окрім цього, має відбутися капітальний ремонт мосту номер 2 через річку Либідь та капітальний ремонт шляхопроводу через залізничні колії по вулиці Льва Толстого.