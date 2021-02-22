Аеропорти, дороги, мости: Зеленський анонсував масштабні проєкти інфраструктури

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 лютого, під час свого виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" анонсував низку масштабних інфраструктурних проєктів в Україні.

Зокрема, з його слів, Україна планує побудувати нові аеропорти на Закарпатті та Донбасі. "Я думаю, що за пару років ми побудуємо абсолютно новий аеропорт (на Закарпатті. - Ред.). І друге - (аеропорт. - Ред.) на Донбасі. Між Луганською і Донецькою областями зараз знаходитимуть точку, і цього року ми розпочнемо проєктування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", - заявив він.

"Ми могли б відкрити й відновити Маріупольський аеропорт. Але сьогодні військові говорять, що для нас це небезпечно", - додав український президент, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Обґрунтовуючи необхідність нового аеропорту на Закарпатті, Зеленський пояснив, що аеропорт "Ужгород" має низку стратегічних проблем, зокрема необхідність заходження на посадку з використанням авіапростору Словаччини.

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1400-кілометрова траса через всю Україну

Зеленський також анонсував початок реалізації цього року Київської обхідної дороги і найдовшої траси України, що проходить від сходу до заходу країни.

"У нас є кілька дуже амбітних пріоритетних проєктів. Один із них - це Київська обхідна дорога. Ми плануємо почати реалізацію вже цього року. Її загальна протяжність - 150 кілометрів. Інший амбітний проєкт, присвячений 30-річчю нашої незалежності, - траса М-30. Це буде найдовша дорога України, протяжністю 1400 кілометрів, яка з'єднає схід і захід нашої країни", - сказав він.

Крім того, Зеленський розповів, що на 2021 рік заплановано будівництво та ремонт 4,5 тисячі кілометрів доріг державного значення і двох тисяч кілометрів - місцевого значення. Цього року також заплановано будівництво або оновлення 245 мостів, зокрема в Кременчуці через Дніпро.

Нові маршрути "Інтерсіті" і City Express

Зеленський також повідомив про роботу над удосконаленням наявних маршрутів потягів "Інтерсіті", а також анонсував запуск нових маршрутів. "Наша мета - щоб залізнична поїздка між містами тривала для українців максимум три-чотири години", - сказав він під час форуму.

Крім того, за його словами, готується новий проєкт приміських потягів City Express. "Це інший, якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе здолати проблеми з трафіком у великих містах. Перший етап проекту передбачає Київ, Харків, Дніпро", - зазначив президент. За його словами, наразі вже стартувала розробка цього проєкту щодо Харкова і Дніпра. Стосовно Kyiv City Express тривають переговори з потенційними партнерами. "Відбуваються також переговори про залучення іноземного інвестора з подальшим розгортанням в Україні виробництва рухомого складу для залізниці", - додав він.

Індустріальні парки у кожному регіоні

Президент України також мають намір побудувати потужну систему індустріальних парків у кожному регіоні країни. "Ми маємо важливу й амбітну мету розвитку індустріальних парків. Це популярний у світі принцип організації промисловості, який є ефективним інструментом залучення інвестицій", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що нині в Україні є 46 індустріальних парків, але "більшість із них на папері, без необхідної інфраструктури, без комунікацій, без доріг", додав Зеленський.