 Аеропорти, дороги, мости: Зеленський анонсував масштабні проєкти інфраструктури | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2021

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Аеропорти, дороги, мости: Зеленський анонсував масштабні проєкти інфраструктури

Володимир Зеленський повідомив про наміри побудувати два нові аеропорти в Україні - на Закарпатті та Донбасі, а також прокласти нову дорогу протяжністю 1400 кілометрів.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі Україна 30. Інфраструктура

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура"

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 22 лютого, під час свого виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Інфраструктура" анонсував низку масштабних інфраструктурних проєктів в Україні.

Зокрема, з його слів, Україна планує побудувати нові аеропорти на Закарпатті та Донбасі. "Я думаю, що за пару років ми побудуємо абсолютно новий аеропорт (на Закарпатті. - Ред.). І друге - (аеропорт. - Ред.) на Донбасі. Між Луганською і Донецькою областями зараз знаходитимуть точку, і цього року ми розпочнемо проєктування нового серйозного аеропорту для цих двох областей", - заявив він.

"Ми могли б відкрити й відновити Маріупольський аеропорт. Але сьогодні військові говорять, що для нас це небезпечно", - додав український президент, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

Обґрунтовуючи необхідність нового аеропорту на Закарпатті, Зеленський пояснив, що аеропорт "Ужгород" має низку стратегічних проблем, зокрема необхідність заходження на посадку з використанням авіапростору Словаччини.

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1400-кілометрова траса через всю Україну

Зеленський також анонсував початок реалізації цього року Київської обхідної дороги і найдовшої траси України, що проходить від сходу до заходу країни.

"У нас є кілька дуже амбітних пріоритетних проєктів. Один із них - це Київська обхідна дорога. Ми плануємо почати реалізацію вже цього року. Її загальна протяжність - 150 кілометрів. Інший амбітний проєкт, присвячений 30-річчю нашої незалежності, - траса М-30. Це буде найдовша дорога України, протяжністю 1400 кілометрів, яка з'єднає схід і захід нашої країни", - сказав він.

Крім того, Зеленський розповів, що на 2021 рік заплановано будівництво та ремонт 4,5 тисячі кілометрів доріг державного значення і двох тисяч кілометрів - місцевого значення. Цього року також заплановано будівництво або оновлення 245 мостів, зокрема в Кременчуці через Дніпро.

Нові маршрути "Інтерсіті" і City Express

Зеленський також повідомив про роботу над удосконаленням наявних маршрутів потягів "Інтерсіті", а також анонсував запуск нових маршрутів. "Наша мета - щоб залізнична поїздка між містами тривала для українців максимум три-чотири години", - сказав він під час форуму.

Крім того, за його словами, готується новий проєкт приміських потягів City Express. "Це інший, якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе здолати проблеми з трафіком у великих містах. Перший етап проекту передбачає Київ, Харків, Дніпро", - зазначив президент. За його словами, наразі вже стартувала розробка цього проєкту щодо Харкова і Дніпра. Стосовно Kyiv City Express тривають переговори з потенційними партнерами. "Відбуваються також переговори про залучення іноземного інвестора з подальшим розгортанням в Україні виробництва рухомого складу для залізниці", - додав він.

Індустріальні парки у кожному регіоні

Президент України також мають намір побудувати потужну систему індустріальних парків у кожному регіоні країни. "Ми маємо важливу й амбітну мету розвитку індустріальних парків. Це популярний у світі принцип організації промисловості, який є ефективним інструментом залучення інвестицій", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що нині в Україні є 46 індустріальних парків, але "більшість із них на папері, без необхідної інфраструктури, без комунікацій, без доріг", додав Зеленський.

Дивитись відео 05:51

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