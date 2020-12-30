Зеленський у новорічному привітанні розповів дітям про мир і дороги

Президент України Володимир Зеленський у своєму новорічному привітанні наголосив на тривалості перемир'я на Донбасі, якого вдалося досягнути минулого року. "158 днів припинення вогню на Донбасі - найдовше від початку війни, 158 днів перемир'я. Небездоганне? Так, і це правда. Та хіба через це не потрібне?", - сказав Зеленський у привітанні, показаному в ефірі українських телеканалів у ніч на п'ятницю, 1 січня.

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Звертаючись російською мовою до жителів тимчасово окупованих районів Донбасу і Криму, президент України закликав їх "перевести годинник на годину назад і бути з нами". Він висловив сподівання на досягнення миру та відновлення територіальної цілісності України. "Я хочу не казати на Банковій в Києві, що в Україні настане мир, а сказати на Артема (вулиця Артема. - Ред.) в Донецьку, що мир в Україні настав. І написати: "Крим - це Україна" не в інтернеті, а на піску на пляжі в Ялті, на українському піску українського пляжу української Ялти", - сказав Зеленський.

Формат розмови з дітьми

Цього року Зеленський записав відеопривітання до українців у форматі розмови з дітьми. Під час значної частини цієї розмови президент перераховував, на його думку, успіхи та досягнення країни за 2020 рік.

Зокрема, він розповів дітям про покращення відносин та стратегічне партнерство України з іншими державами. Серед інших згаданих Зеленським досягнень: "4000 кілометрів нових доріг", встановлення сучасних КПВВ для громадян з Донбасу і Криму, початок спільного будівництва корветів (клас суден - Ред.), кредитування бізнесу під низькі відсоткові ставки, завершення будівництва дитячої лікарні "Охмадит", повернення українських громадян з полону та перемоги українських спортсменів.

У розмові з дітьми Зеленський не уникнув дошкульних випадів на адресу опонентів. Зокрема, за його твердженням, на початку епідемії коронавірусу в Україні "виявилося, що у лікарнях та аптеках багато чого немає", оскільки "дехто втратив нюх ще задовго до COVID".

А розповідаючи дітям про відбудову "150 мостів", Заленський зауважив, що "ми не слухаємо метальників бруду на вентилятор соцмереж", та додав, що "після когось залишаться пости, а після когось - мости".

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