 Україна та Словаччина уклали угоду, що розблокує роботу аеропорту ″Ужгород″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.09.2020

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Новини

Україна та Словаччина уклали угоду, що розблокує роботу аеропорту "Ужгород"

Завдяки укладеній угоді між Україною і Словаччиною, Закарпаття можна буде з'єднати авіаційним сполученням з іншими регіонами та із закордоном, наголошують в українському уряді.

Авіаційне сполучення

Завдяки підписаній міжурядовій угоді Закарпаття матиме авіаційне сполучення з іншими регіонами

Україна та Словаччина підписали міжурядову угоду про надання авіаційних експлуатаційних послуг українським постачальником у певній частині повітряного простору Словаччини щодо аеропорту "Ужгород". Як повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, документ підписали в четвер, 24 вересня, він і міністр транспорту та будівництва Словаччини Андрей Долежал. "Повноцінну роботу аеропорту "Ужгород" буде відновлено! (…). Нарешті після стількох місяців простою ми з'єднаємо Закарпаття авіаційним сполученням з іншими регіонами та із закордоном", - написав український урядовець у своєму Telegram-каналі.

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Водночас пресслужба міністерства інфраструктури України з посиланням на главу відомства повідомила, що укладення цієї угоди також сприятиме зміцненню взаємних двосторонніх відносин у сфері цивільної авіації між країнами та в частині розширення можливостей міжнародних авіаперевезень, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Криклій також висловив сподівання на швидке завершення узгодження технічних питань, що стосуються реалізації угоди й підписання сторонами імплементаційних протоколів у місячний термін. Міністерство зазначає, що угоду парафували обидві країни під час переговорів у Києві 18 грудня 2019 року. Документ враховує питання безпеки й оборонне значення, що випливають з членства Словаччини в Північноатлантичному альянсі (НАТО), а також із факту, що українсько-словацький кордон водночас є зовнішнім кордоном Альянсу.

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За даними відомства, угоду укладено на невизначений термін, вона набуває чинності з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про завершення внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.

Раніше цього дня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що перемовини зі словацькою стороною щодо цієї угоди були "непростими", про що він написав у своєму акаунті у соцмережі Twitter.

Цю угоду було підписано в рамках офіційного візиту президента України Володимира Зеленського до Словаччини. Під час візиту заплановано зустрічі Зеленського з президенткою Словаччини Зузанною Чапутовою, прем'єр-міністром Ігорем Матовичем і головою Національної ради (парламенту) Борисом Колларом.

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