Українське метро: життя під землею

У метро Берліна відкрилася виставка фотографій, зроблених в підземках українських міст, що для багатьох стали не просто бомбосховищем, а й домом.

"Наступна станція - Україна": у берлінському метро 11 листопада відкрилася виставка фотографій, відзнятих у підземках українських міст. За місяці війни Росії проти України вони стали для багатьох не просто бомбосховищем, а й домом - людям довелося не просто ховатися під землею, а тривалий час жити там. Ці знімки облетіли весь світ, але зараз, поміщені в особливий контекст, вони, безперечно, знову привернуть до себе увагу.

Виставку організувала неурядова журналістська організація N-ost , штаб-квартира якої розташована в Берліні. За словами організаторів, у такий спосіб вони хочуть поєднати реальність України з публічним простором німецької столиці. Зображення розміщені на великих рекламних щитах, які зазвичай використовуються з комерційною метою. Тепер же на них замість реклами напоїв або місцевих курсів підвищення кваліфікації - фото київської та харківської підземок під час російських ракетних обстрілів. Лаконічні заголовки пояснюють походження знімків та контекст.

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Фотографії експонуватимуть у берлінському метро як мінімум до 24 листопада. На станції Rosenthaler Platz лінії U8 - уже з 11 листопада, на станціях Gesundbrunnen лінії U8 та Möckernbrücke лінії U7 - з 15 листопада. Фотографи, чиї роботи представлені - Максим Дондюк (Україна), Павло Дорогий (Україна), Сергій Коровайний (Україна), Єнджей Новицький (Польща), Еміль Дуке (Німеччина). Проєкт вдалося здійснити завдяки підтримці земельного Центру політичної освіти (Landeszentrale für politische Bildung).

Виставка у Берліні "Наступна станція - Україна" Фото: Serhii Korvayny/n-ost

N-ost та виставка у берлінському метро

N-ost (абревіатура від Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung) є об'єднанням журналістів, які пишуть про Східну Європу. До нього входять репортери та медіапроєкти з понад 20 країн. Основна мета N-Ost - висвітлення подій, що відбуваються у Східній Європі. Члени об'єднання прагнуть розвитку свободи слова і борються проти обмежень, що перешкоджають журналістам.

Над організацією виставки працювали двоє представників N-ost - Штефан Ґюнтер (Stefan Günther) та Анастасія Анісімова (Anastasia Anisimova). За словами Штефана Ґюнтера, цей проєкт є особливою формою журналістської роботи: хтось бачить фотографії з місця подій у газеті чи журналі, інші побачать їх у берлінському метро - на шляху до роботи чи з роботи. Війна в Україні, зазначає організатор проєкту, не зникла з німецьких ЗМІ, як це часто траплялося з іншими збройними конфліктами. Однак нагадати про те, що зовсім поруч страждають люди, зайвим не буде.

Вибір станцій берлінського метро (а всі вони - у центрі міста) був не випадковий: організаторам хотілося, щоб це були місця великого скупчення пасажирів.