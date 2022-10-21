Як захищені кияни під час повітряних атак

Повномасштабна війна триває восьмий місяць, однак не всі мешканці столиці впевнені, що під час ракетної атаки зможуть укритися у сховищах, визначених місцевою владою. Що робити, якщо доступу до укриття немає?

З посиленням атак Росією Києва ракетами та дронами-камікадзе проблема укриттів в українській столиці знову набула актуальності. Зараз у Києві налічується близько 4,5 тисячі укриттів у порівнянні з приблизно 500 станом на 2014 рік, каже в інтерв'ю DW начальник управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України в Києві Олег Стоволос. Це підвальні, цокольні приміщення або ж споруди подвійного призначення - як-от підземні станції метро, паркінги та переходи, що пройшли перевірку перед постановкою на відповідний облік. Мапа з адресами місць, призначених для захисту населення у разі надзвичайних ситуацій, оприлюднена місцевою владою.

Однак, хоча й місць для захисту у столиці побільшало, кияни нарікають, що не усі вони доступні для населення. "У Києві вже лунали сильні вибухи, а ми з дітьми стояли перед зачиненим ролетом паркінгу, бо нас не пускали", - розповідає DW мешканка Солом'янського району Києва Вікторія Логвинова. Під час масованої ракетної атаки РФ на Україну 10 жовтня жінці довелося викликати поліцію, аби потрапити з родиною в найближче до її будинку укриття - підземний паркінг сусідньої багатоповерхівки.

"Голова ОСББ цього будинку стверджував, що укриття за цією адресою позначили на мапі помилково, і що там стоять машини й він за них переживає. Сама поліція була "в шоці" від ставлення до цього глави ОСББ", - розповідає Вікторія. Зрештою, після прибуття правоохоронців охочих сховатися пустили до паркінгу.

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У КМДА визнають проблему із доступом до укриттів

Втім, наступними днями під час повітряних тривог ситуація повторилася. "Разів зо п'ять я викликала поліцію, писала заяви, вони сперечалися, але паркінг відкривали. Однак зараз поліція уже не приїжджає на наші виклики й нас туди не пускають", - каже Логвиненко. За її словами, альтернативних безпечних місць навколо її помешкання немає. У підвалі будинку Вікторії прокладена труба газопостачання, а за адресами визначених як укриття приміщень навколо - перукарня, зоомагазин та канцелярська лавка, які зачинені під час тривог.

Проблему з доступом до деяких укриттів визнають у профільному департаменті муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації. За словами директора департаменту Романа Ткачука, переважно це стосується об'єктів приватного сектора.

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"З лютого ведемо постійну перевірку цих сховищ, рятувальники (Київської служби порятунку. - Ред.) навіть зрізали замки і ми надалі будемо продовжувати цю практику", - заявив Ткачук. У разі неможливості доступу до визначених владою укриттів, він радить мешканцям Києва звертатися до контактного центру столиці, на лінію 101 або ж на номер чергового їх департаменту - 430-50-10. Якщо відповідальні за приміщення і далі не виконуватимуть свої зобов'язання, департамент звертатиметься в прокуратуру, зазначає Ткачук.

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Судові позови проти балансоутримувачів укриттів

"Ми вже маємо декілька судових справ щодо балансоутримувачів, які не вважають за необхідне вживати усі заходи цивільного захисту. Наразі за це передбачена адміністративна відповідальність. Втім, я вважаю, що треба запровадити кримінальну відповідальність за невиконання правил цивільного захисту", - наголошує глава департаменту.

Утім, як свідчить досвід співрозмовників DW, перешкоди із доступом до укриттів трапляються не лише із будівлями приватної власності. Так, якщо у перші місяці повномасштабної війни укриття столичних шкіл були одним з основних прихистків киян під час небезпеки, з початком навчального року ситуація змінилася.

Ракетний обстріл Києва 10 жовтня застав мешканку житлового масиву Троєщина Марину Липовецьку дорогою на роботу. "Летять ракети, чутно свист, я бачу школу й біжу туди, за мною ще люди. Чоловік відкрив, чує, що летить ракета і зачиняє перед нами двері зі словами, що вони пускають лише з дітьми. Ми залишились просто на вулиці, коли прилетіло по Троєщині біля ТЕЦ", - каже Липовецька і додає, що в укриття іншої школи неподалік її будинку пускають усіх, незалежно від часу доби.

Укриття в школах не для всіх

У департаменті муніципальної безпеки КМДА кажуть, що з початком навчального року укриття в школах та садочках облаштували для учнів та персоналу, тому населенню радять підшукати альтернативу.

"Там стоять парти, підручники, лежать особисті речі самих дітей. Пускати туди сторонніх департамент освіти вважає неможливим", - каже Роман Ткачук та водночас визнає, що у Києві є райони, де підвали шкіл - єдиний варіант захисту для населення.

Укриття в одній зі шкіл Києва Фото: Oleksandr Kunytskyi/DW

В одній з таких місцин в Голосіївському районі мешкає і співрозмовник DW Давид Зурнаджян. За його словами, ще до початку вторгнення РФ він розраховував, що зможе укриватися в школі, розташованій через дорогу від його будинку. Втім, попри вказівку на неї на мапі сховищ, укриття там для всіх так і не відкрили, аргументуючи, що воно не підготовлене, каже киянин.

"До навчального року сховище облаштували для дітей, але до того пів року тривала війна і нас не пускали. Наші звернення на 1551 (контактний центр влади Києва. - Ред.) ігнорувалися. Сусіди навіть викликали поліцію, але нічого", - розповідає Давид. Крім того, він звертає увагу на те, що діти під час очного навчання перебувають в школі лише частину дня, та припускає, що в інший час доби укриттям могли б користуватися мешканці навколишніх будинків.

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"Ми вже звикли просто залишатися вдома під час повітряної тривоги, але багато хто хотів би в цей час бути в бомбосховищі, а не в квартирі", - каже Зурнаджян. Тим часом Олег Стоволос з ДСНС наголошує, що пересиджувати тривогу в квартирі небезпечно. "Правилом двох стін можна користуватися лише у разі, коли обстріл застав вдома. Статистика свідчить, багатьох врятували з підземного простору будівель, куди були влучання. Останній випадок в Києві - з чотирьох поверхів нічого не залишилося. Маємо п'ять жертв і всі були в помешканні на момент влучання", - зауважує Стоволос.