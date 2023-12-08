У Києві на пів року закрили на ремонт частину лінії метро

Перегінний тунель між станціями "Теремки"-"Деміївська" терміново закривають на ремонт, який триватиме майже пів року. Киянам міськвлада пообіцяла надати альтернативні види громадського транспорту.

На "синій" гілці Київського метрополітену зупинили рух поїздів між станціями "Теремки"-"Деміївська". Як повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації, до зупинки руху в п'ятницю, 8 грудня, вдалися з міркувань безпеки.

"Рух поїздів метро на ділянці між станціями "Теремки"-"Деміївська" вже зупинено з міркувань безпеки та з урахуванням технічного стану тунелів. Поїзди курсують між станціями "Героїв Дніпра"-"Либідська", - ідеться в повідомленні , розміщеному в Telegram-каналі КМДА.

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У відомстві пообіцяли також організувати для киян і гостей столиці маршрути наземного транспорту, які дублюють рух потягів метро.

Підтоплення тунелю між станціями "Теремки" та "Либідська"

Раніше у п'ятницю в соцмережах публікувалися відео, на яких видно, що аварійний тунель між станціями "Теремки" та "Либідська" заповнюється водою. Пресслужба Київської міської прокуратури повідомила згодом про початок досудового розслідування у зв'язку з підтопленням тунелів метрополітену. За попередніми даними, це виникло "у зв'язку з розгерметизацією тунелю та появою тріщин у його стінах, що призвело до підтоплення тунелю" між станціями "Либідська" та "Деміївська". Під час досудового розслідування будуть досліджені обставини, які призвели до вказаних наслідків, та надано правову оцінку діям службових осіб КП "Київський метрополітен" і підрядних організацій, які споруджували тунелі між станціями, зазначили у прокуратурі.

Рух між станціями столичного метро "Теремки" і "Либідська" раніше планували закрити з 9 грудня. Причина - необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі цієї частини Оболонсько-Теремківської лінії метро, що триватиме орієнтовно пів року. В КМДА пояснювали потребу в ремонті ризиком втрати стійкості тунельних споруд.

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За попередніми розрахунками, відновлювальні роботи проводитимуться на поверхні землі. За цей час фахівці планують провести необхідні обстеження, дослідження з метою визначенням причин виникнення надзвичайної ситуації і виконати невідкладні заходи із стабілізації конструкцій та відповідні відновлювальні роботи.

Водночас КП "Київський метрополітен" запевнив, що станції метро "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" і надалі працюватимуть в цілодобово в режимі укриття.

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