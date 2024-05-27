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Столтенберг: Одна рука українців зав'язана за спиною

Дмитро Шварц
27 травня 2024 р.

Обмеження на використання Україною зброї, яку постачають партнери, для ударів по території Росії, ускладнює для неї ведення оборони, вкотре заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, Київ, 29 квітня 2024 року
Столтенберг закликав партнерів переглянути обмеження щодо права України завдавати ударів по території РФФото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Західні держави повинні переглянути обмеження на використання Україною зброї, яку вони постачають, для ударів по території Росії, оскільки воно заважає здатності Києва захищатися. Як передає агенція AFP, про це у понеділок, 27 травня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі законодавців альянсу в Болгарії.

"Настав час подумати, чи правильно буде скасувати деякі обмеження, які були запроваджені, адже зараз ми бачимо, що особливо в Харківській області лінія фронту і лінія кордону більш-менш однакові, - сказав він. - Якщо (Україна - Ред.) не може атакувати військові цілі на території Росії, то це зав'язує одну руку українців за спиною і дуже ускладнює їм ведення оборони".

Столтенберг додав, що "деякі союзники зняли обмеження, що дозволяє українцям краще захищатися", втім, деталей не повідомив. 

"Зрозуміло, що Україна має право захищатися, - додав він. - Самооборона включає право також атакувати законні військові цілі всередині Росії".

Читайте також: Столтенберг: Україні треба дозволити бити по РФ західною зброєю

Столтенберга підтримуть не всі лідери

Нагадаємо, що Столтенберг вже закликав західних союзників України дозволити їй вражати цілі на російській території західною зброєю. Втім, це викликало обурення з боку офіційних осіб Італії, адже Рим надає військову допомогу Україні, але побоюється, що конфлікт може вийти за межі України. Зокрема, проти виступила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. "Я не знаю, чому Столтенберг так сказав, я думаю, що ми повинні бути дуже обережними", - сказала Мелоні, цитує інформагенція AFP. Однак згодом вона додала: "Я згодна з тим, що НАТО має залишатися твердим, а не подавати сигнал, що поступається".

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) також заявив, що наразі не бачить підстав для розширення зони застосування західних озброєнь у війні в Україні.

Удари по Росії західною зброєю: чи має право Україна?

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