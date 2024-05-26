Зеленський закликав дозволити бити західною зброєю по Росії

ЗСУ знають точне місце розташування й зосередження сил РФ і можуть "гарантовано зупинити розширення війни", вдаривши по них західною зброєю. Відповідне рішення лежить суто в політичній площині, переконаний Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський укотре вказав на необхідність дозволити Збройним силам України (ЗСУ) застосовувати західну зброю для ударів по військових цілях на території Росії. Відповідну заяву український лідер зробив у неділю, 26 травня, під час свого традиційного вечірнього звернення .

Говорячи про наслідки російських ударів по Харкову, Зеленський наголосив: "Багато лідерів, представників держав і міжнародних організацій, громадських діячів висловились зі співчуттям Україні та Харкову, засудили російський терор". "І важливо, щоб таке засудження привело до цілком справедливих наслідків. Щоб нарешті в нас з’явилось достатньо систем ППО для захисту України, наших міст. І щоб у партнерів з’явилась достатня рішучість для превентивного захисту від російських терористів так, як били б по будь-яких інших терористах - знищуючи їх до того, як вони почнуть знищувати життя", - пояснив очільник української держави.

ЗСУ знають місця роззосередження військ РФ

"Ми бачимо кожну точку концентрації російських військ. Знаємо всі райони запуску російських ракет і бойових літаків", - зазначив Зеленський. На його думку, знищення цих сил допомогло б "врятувати тисячі життів і гарантовано зупинити розширення війни". Однак дати Україні такий дозвіл щодо застосування західних озброєнь по таких цілях - суто політичне рішення, вважає Зеленський.

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"Рішення, яке потрібно ухвалити. Дякую кожному, хто підтримує нас у цьому. Будемо працювати з партнерами й заради того, щоб прискорити та збільшити постачання F-16 для України", - сказав Зеленський, якого цитує його офіційний сайт. На думку президента України, передача Україні цих західних винищувачів допоможе захистити українські міста й дасть змогу протистояти тиску військам РФ на фронті.

Кількість жертв атаки на гіпермаркет у Харкові може зростати

Зеленський також повідомив, що у Харкові триває розбір завалів на місці влучання російських бомб по гіпермаркету. "Будівля вщент згоріла. Станом на цей час відомо про загибель 14 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Загальна кількість загиблих може бути більшою - після пожежі потрібні ще додаткові експертизи, додаткова робота, щоб дати повну інформацію про загиблих. Кількість поранених - понад 40", - зазначив він.

Тим часом, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив ввечері 26 травня, що кількість загиблих внаслідок удару по "Епіцентру" у Харкові уже досягла 16, серед них - 12-річна дівчинка та її мати, а восьмеро людей вважаються зниклими безвісти.

"Працівники ДСНС розібрали близько 30 відсотків завалів. Призупиняємо роботи під час сигналів повітряної тривоги. Адже окупант не вперше застосовує тактику подвійних ударів", - написав Синєгубов у Telegram -каналі.