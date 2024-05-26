Канцлер ФРН проти ударів західною зброєю по території Росії

Для застосування німецької зброї Україною у війні діють "чіткі правила", узгодженні з Києвом, наголосив Олаф Шольц. Він також вказав на бажання Берліна запобігти "війні між Росією і НАТО".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) наразі не бачить підстав для розширення зони застосування західних озброєнь у війні в Україні. Відповідну заяву Шольц зробив у неділю, 26 травня, під час "діалогу з громадянами" в Берліні, передає інформагенція dpa.

Так, канцлер відкинув заклики використовувати поставлену зброю на території Росії. Існують "чіткі правила поставок німецької зброї, які були узгоджені з Україною, і вони функціонують", пояснив Шольц. "Принаймні, це моя позиція", - додав він, цитує dpa.

Мета політики Шольца - запобігти війні між РФ і НАТО

Водночас глава німецького уряду визнав, що метою його нинішньої політики щодо України є "запобігання початку великої війни", а нинішні поставки німецької зброї для самооборони України слугують "запобіганню ескалації війни, війни між Росією і НАТО". Шольц також запевнив, що він дотримуватиметься своїх попередніх критеріїв щодо постачання зброї в Україну - а саме, щоб запобігти розширенню війни.

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На тлі цього, він нагадав, що Німеччина вже пообіцяла надати Україні або поставила зброї на 28 мільярдів євро. "Як усім відомо, Німеччина є найбільшим союзником України в Європі", - сказав канцлер.

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Водночас, за словами Шольца, Німеччина намагається знайти дипломатичні шляхи для врегулювання війни. Саме зараз ідеться про захист Запорізької атомної електростанції, експорт зерна та обмін полоненими, пояснив канцлер. "Зараз це окремі справи, що, я сподіваюся, переростуть у щось більше", - сказав Шольц. "І саме тому ми займаємося цим і намагаємося залучити до цього якомога більше країн", - підсумував канцлер.

У коаліції закликали до перегляду умов на застосування західних озброєнь

Досі Німеччина постачала свої озброєння в Україну за чіткої умови, що вона не буде застосована для обстрілу міжнародно визнаної російської території. Утім, зважаючи на дедалі складнішу ситуацію на фронті, у партії "Союз90/Зелені", котра входить разом з соціал-демократами та ВДП до урядової коаліції, закликали дозволити Україні атакувати російську територію із західною зброєю.

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Відповідний заклик зробив експерт з питань зовнішньої політики цієї політсили Антон Гофрайтер (Anton Hofreiter) у коментарі для медіагрупи Funke, оприлюдненого на вихідних. "Йдеться про захист українського населення, - сказав Гофрайтер в інтерв'ю, - Тож ми не повинні перешкоджати Україні застосовувати поставлену зброю для захисту від російських винищувачів у російському повітряному просторі". На його думку, міжнародне право дозволяє державі, що зазнала нападу, атакувати військові об'єкти в країні агресора. Це є частиною самооборони, уточнив політик.

Консервативна опозиція в Бундестазі вимагає захисту союзниками повітряного простору України

Натомість експерт з питань оборони від опозиційного Християнського-демократичного союзу (ХДС) Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) пішов ще далі і висловився на користь того, щоб західні держави перебрали на себе захист повітряного простору над Західною Україною. "Коаліція охочих могла б поширити власну протиповітряну оборону в коридорі від 70 до 100 кілометрів на західну територію України", - сказав Кізеветтер в інтерв'ю газеті Neue Osnabrücker Zeitung .

Розгортання західних військ, скажімо, для логістики, ремонту, медичних послуг і розмінування в Україні, також не суперечило б міжнародному праву, переконаний він.