Шольц: Нам ще довго доведеться постачати зброю Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що ФРН ще довго доведеться підтримувати Україну, адже війна, розв'язана Росією, не буде короткою. Однак він вкотре наголосив: Росія не має її виграти.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає, що війна, розв'язана Росією, не буде короткою, і Німеччині ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси Україні. Про це він заявив в інтерв'ю тижневику Wochentaz у п'ятницю, 12 квітня.

"Я завжди казав, що Росія не повинна виграти цю війну. І швидко стало зрозуміло, що війна ця не буде короткою. Нам ще довго доведеться постачати зброю та боєприпаси в Україну", - відповів він на запитання щодо того, чи повинен Захід активніше наполягати на переговорах та пошуку компромісу.

Він зазначив, що багато громадян Німеччини бояться ескалації, проте ФРН підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. " Важливо діяти з розумом. Тому я поєдную свою непохитну підтримку України з політикою, яка запобігає ескалації війни між Росією та НАТО", - додав він.

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Шольц також розповів, що востаннє спілкувався із російським президентом Володимиром Путіним по телефону у грудні 2022 року і припустив, що й майбутньому такий діалог теж може відбутися. Проте Шольц зазначив, що сенс знову говорити з ним буде "коли прийде час". На уточнювальне запитання він відповів, що цей час настане тоді, коли "Росія зрозуміє, що диктованого миру не буде, і Путін зрозуміє, що він повинен відмовитися від своєї кампанії й вивести війська".

Шольц: Німеччина - мирна країна, але ми повинні вміти захищатися

Шольц також відповів тим, хто закликає повернення до "політики розрядки" часів канцлера Віллі Брандта (Willy Brandt). За словами Шольца, ця політика завжди передбачала сильний Бундесвер, а витрати на військові потреби країни у 70-х роках становили від трьох до чотирьох відсотків ВВП, проти нинішніх двох. І зараз Німеччині також потрібні сильні Збройні сили та ефективна оборонна промисловість.

"Німеччина - мирна країна. Але ми повинні вміти захищати нашу країну і, разом з нашими союзниками, територію НАТО", - наголосив Шольц.