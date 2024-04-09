Німеччина виділить на оборону два відсотки ВВП? Є сумніви

У 2024 році Німеччина вперше за 30 років спрямує два відсотки свого ВВП на оборонні витрати і нарешті виконає відповідне рішення НАТО, ухвалене десять років тому. Про це ще в листопаді минулого року оголосив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), додавши: "Ми забезпечимо ці два відсотки на тривалий термін, на всі 20-і та 30-ті роки. Я спеціально це наголошую, оскільки дещо з того, що зараз, можливо, буде замовлено, надійде у 30-ті роки".

Оборонні витрати ФРН мають сягнути 86 мільярдів євро

Однак в Інституті німецької економіки в Кельні (IW) вирішили не брати слова канцлера на віру і, спираючись на дані державного бюджету ФРН на 2024 рік та інформацію про обіцяну Україні військову допомогу, почали рахувати. Результати цих підрахунків опубліковані 8 квітня на сайті інституту під вельми показовим заголовком: "Витрати на оборону: для НАТО сяк-так зійде?".

Ключовий висновок дослідження: спираючись на оптимістичні очікування, та з урахуванням ухваленої в НАТО методології (наприклад, переведення всіх даних у долари за давно встановленим обмінним курсом) заяву про досягнення показника у два відсотки формально можна вважати коректною.

19 січня 2024 року. Канцлер ФРН Олаф Шольц (у центрі) під час відвідування заводу концерну Airbus у баварському Манхінгу, де випускають винищувачі Eurofighter Typhoon Фото: Daniel Löb/dpa/picture alliance

Але, по суті, є небезпека, "що, як і раніше, не буде досягнуто справжньої мети, а саме - гарантувати обороноздатність Німеччини, забезпечивши добре оснащений Бундесвер достатньою кількістю боєприпасів і запчастин на випадок тривалої війни", попереджає автор дослідження, старший науковий співробітник IW Клаус-Гайнер Рель (Klaus-Heiner Röhl). Адже на необхідні два відсотки або майже 86 мільярдів євро вдасться вийти тільки, якщо до бюджету Бундесверу в 52 мільярди євро (сам він цього року виріс лише незначно) приплюсувати цілу низку додаткових заходів.

Це насамперед виділення 19 мільярдів євро із затвердженого у 2022 році відразу після повномасштабного російського вторгнення в Україну спеціального фонду (Sondervermögen) на переозброєння Бундесверу у розмірі 100 мільярдів євро. Торік із цього фонду було витрачено лише 8,4 мільярда євро, тепер ця сума збільшується більш ніж удвічі. До того ж до бюджету 2024 року закладено ще сім мільярдів євро, які виділені на зміцнення обороноздатності країни без зазначення їхнього конкретного використання.

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Широке розуміння інвестицій у обороноздатність

До інших додаткових заходів належать, зокрема, військова допомога Україні та можлива оплата з поточного бюджету озброєнь, які будуть здійснені та поставлені лише пізніше. Інакше кажучи, інвестиції у обороноздатність країни трактуються урядом ФРН досить широко.

Пусковий комплекс ізраїльської системи протиракетної оборони Arrow-3 Фото: ZUMA/IMAGO

Автор докладно зупиняється на військовій допомозі Україні, яку Німеччина збільшить цього року до 7,5 мільярда євро або 0,18 вісдотка ВВП. Причому тепер постачання здійснюватиметься "вже не зі складів Бундесверу, значною мірою спорожнілих, а із заново вироблених обсягів та із невеликих залишкових запасів підприємств".

І тут є небезпека зриву термінів постачання зброї та боєприпасів на суму 26,5 мільярда євро (19 мільярдів зі спецфонду та 7,5 мільярдів для України), що останніми роками, нагадує експерт, не раз траплялося при виконанні значно менших замовлень. Але якщо частина замовлених озброєнь надійде лише в наступні роки, то буде зірвано й досягнення цього року мети два відсотки.

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Щоправда, у міністерства оборони ФРН залишиться лазівка у вигляді попередньої оплати, що забезпечить своєчасний відтік коштів та фактично прокредитує виробника. "Саме так це відбувається, наприклад, із замовленою для Бундесверу ізраїльською системою протиракетної оборони Arrow-3", - зазначає експерт.

Німецькі заводи збільшать випуск боєприпасів для України

Таким чином з публікації IW випливає, що уряду Олафа Шольца за сприятливого збігу обставин, у разі високої виробничої дисципліни німецьких оборонних підприємств та за допомогою вміло складеної звітності, швидше за все, вдасться формально довести досягнення мети у два відсотки. Але це не гарантує цього року ні суттєвого покращення матеріально-технічного оснащення Бундесверу, ні своєчасного постачання Україні обіцяних обсягів.

Виробництво артилерійських снарядів на заводі німецької компанії Rheinmetall в Унтерлюсі Фото: Sepp spiegl/IMAGO

"Але ж Україні, щоб і далі оборонятися, потрібні насамперед боєприпаси", - нагадує Клаус-Гайнер Рель. Щоправда, зазначає вчений, цього року "постачання з німецьких підприємств боєприпасів, які були замовлені лише у 2023 році приблизно з річним запізненням після російського нападу на Україну та проголошення "зміни епох" федеральним канцлером наприкінці лютого 2022 року, нарешті збільшаться". Проте експерт IW попереджає: "Викликає сумніви, чи вдасться повністю здійснити поставки, заплановані на 2024 рік".