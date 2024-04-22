Найбільші маневри в Німеччині. НАТО вчиться стримувати Росію

У Німеччині розпочалися найбільші з 1988 року військові навчання. Бундесвер відпрацьовує перекидання військ НАТО через німецьку територію на східний фланг альянсу.

"Quadriga 2024" - так називаються найбільші після початку повномасштабної війни Росії проти України маневри сухопутних сил Бундесверу, що почалися 22 квітня. Понад 12 тисяч німецьких військовослужбовців до кінця травня відпрацьовуватимуть екстрене висування за сигналом тривоги, перекидання через територію Німеччини як німецьких, так і солдатів армій інших країн НАТО та бойові дії. Попередні маневри приблизно такого масштабу відбувалися на території ФРН у 1988 році.

"Найближчими тижнями ми створимо чимало незручностей цивільному населенню", - відверто попередив на пресконференції в Берліні, 22 квітня, Карстен Броєр (Carsten Breuer), генеральний інспектор Бундесверу (в арміях інших країн це начальник Генштабу. - Ред.): стане гучніше та тісніше як на автомобільних шляхах, так і на залізниці, і це не залишиться без наслідків для повсякденного життя Німеччини.

"Усі шляхи ведуть через Німеччину"

Проведення таких великих навчань вищий військовий чин Бундесверу пояснив необхідністю посилених тренувань - не лише кожного військовослужбовця окремо, але також і координаційних служб, які забезпечують логістику на території Німеччини. Адже ФРН унаслідок свого географічного положення виявилася центральним логістичним вузлом для перекидання військ та бойової техніки на північно-східний, східний та південно-східний фланги НАТО у Європі.

"Фактично всі шляхи ведуть через Німеччину, - заявив Броєр. - І ми повинні постійно перевіряти, що ми можемо робити більш ефективно, що потрібно покращити, але й продемонструвати наші здібності - і як НАТО загалом, і як Бундесвер зокрема". "Quadriga 2024", пояснив він, це частина ще більших маневрів НАТО, які вже проводяться та в межах яких відпрацьовується перекидання військ з усієї території Альянсу, у тому числі зі США, на східний фланг НАТО.

Карстен Броєр на пресконференції в Берліні, 22 квітня Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Загальна чисельність військовослужбовців з усіх 32 країн Альянсу, що беруть у них участь, - близько 90 тисяч осіб, а територія навчань простягається від півночі Норвегії через Литву й Польщу до Румунії. За словами генерального інспектора Бундесверу, "швидкість та ефективна військова мобільність є значним фактором переконливого стримування на східному фланзі".

"Військовий Шенген" для стримування Росії

Кого збирається стримувати Бундесвер та армії інших країн НАТО, зрозуміло - Росію.

"На цих навчаннях ми відпрацьовуємо дії та процедури, необхідність у цьому виникла через зміну ситуації із забезпеченням безпеки, - вказав на пресконференції начальник Командного центру НАТО з тилового забезпечення та логістики в Ульмі (Joint Support and Enabling Command) генерал-лейтенант Александер Зольфранк (Alexander Sollfrank). - При цьому ми так оптимізуємо всі наші процеси, щоб бути готовим до сценарію відповідно до 5-ї статті Північноатлантичного договору", тобто до відсічі рівносильному противнику".

Йдеться, зокрема, про створення таких транспортних коридорів, якими військовослужбовці та бойова техніка різних країн НАТО могли б безперешкодно переміщуватися через кордони держав альянсу. "Щоб потрібні сили в потрібний момент опинилися у потрібному місці", - наголосив генерал.

Поки що це не так. За даними джерел DW, кожна одиниця бойової техніки, яка перетинає кордон, наприклад, з Німеччини до Польщі, має бути зареєстрована у польській митниці та отримати відповідний дозвіл. Щоб полегшити та прискорити перекидання військ, Німеччина, Нідерланди та Польща планують створити "простір військової мобільності". Александер Зольфранк назвав цей простір своєрідним "військовим Шенгеном", до якого сподівається він, приєднаються й інші країни НАТО.

У ході навчання, розповів генерал-лейтенант, відпрацьовуються також нові плани оборони НАТО, які в Альянсі почали розробляти після початку відкритого вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року і затвердили на саміті НАТО у Вільнюсі влітку минулого року.

Транспортування військової техніки Бундесверу (фото з архіву) Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Чому війна Росії в Україні навчила НАТО

Можна виходити з того, що і в колишніх планах Альянсу враховувалася тактика і стратегія потенційного супротивника, який нападає на одну з країн НАТО, що автоматично задіює 5-ту статтю Північноатлантичного договору про колективну оборону.

Які принципово нові чинники враховуються в цих планах - тепер на основі більш ніж дворічного спостереження за тактикою та стратегією Росії у її війні проти України? Що стало сюрпризом для німецьких військових?

"А наскільки великим сюрпризом для самої російської армії виявилися її власна тактика, успіхи чи можливості, які вона створила для себе на початку вторгнення, - запитанням на запитання кореспондента DW відповів генерал Карстен Броєр. - Думаю, що плани були іншими та передбачали дещо інше. Але це саме те, що ми аналізуємо та на що готуємося реагувати".

До числа безпосередніх уроків, які з війни Росії проти України має отримати Бундесвер та збройні сили інших країн, додав Броєр, це активне застосування різних безпілотників: "Це стало одкровенням для Заходу, оскільки хід військових дій багато в чому визначається саме дронами. І це один з головних уроків війни в Україні".