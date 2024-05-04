ЗМІ: у Бундесвері стався витік даних про таємні відеонаради

Дані про таємні відеонаради Бундесверу місяцями були доступними в інтернеті, повідомляє газета Die Zeit, яка провела розслідування. Вони були скомпрометовані через проблему з безпекою програми для відеоконференцій Webex.

Дані про тисячі онлайн-нарад Бундесверу, які проводилися через систему відеоконференцій Webex, багато місяців були у відкритому доступі в інтернеті. Про це у суботу, 4 травня, повідомила німецька газета Die Zeit за підсумками власного розслідування .

Причиною витоку стали проблеми з безпекою відеоплатформи, що належить американському концерну Cisco. Як повідомляє газета, вона виявила інформацію про шість тисяч конференцій, втім, реальна кількість нарад, інформацію про які могли отримати сторонні, могла бути набагато більшою.

В інтернеті можна було знайти розклад конференцій, дані про їхню тривалість, теми нарад, а також ім'я організатора, але не запис самих переговорів. Проте витік міг бути серйозним, оскільки деякі онлайн-зустрічі класифікувалися як секретні.

У матеріалі Die Zeit вказується, що Бундесвер не зміг виключити витоку конфіденційної інформації через цю прогалину в системі безпеки. Водночас підтвердженої інформації про те, що такий витік все ж відбувся, також немає. Лише після запиту видання Бундесвер 3 травня вирішив тимчасово припинити користуватися платформою Webex і відключив усі свої облікові записи.

Журналістам Die Zeit також вдалося додатися до особистих кабінетів для відеоконференцій багатьох співробітників Бундесверу, зокрема голови військово-повітряних сил (ВПС) Німеччини генерал-лейтенанта Інґо Ґергарца (Ingo Gerhartz). Ці кабінети не були захищені паролями, стверджує видання.

Російські спецслужби отримали доступ до онлайн-наради Бундесверу

Програма Webex нещодавно вже фігурувала у скандалі із витоком запису онлайн-конференції високопоставлених офіцерів ВПС Німеччини. На початку березня головна редакторка російського пропагандистського телеканалу RT Маргарита Симоньян оприлюднила аудіозапис розмови офіцерів Бундесверу, на якій обговорювалася можливість застосування німецьких далекобійних ракет Taurus для ударів по Керченському мосту.

Міністерство оборони ФРН визнало факт витоку запису розмови, але не коментувало його зміст. Голова міноборони Борис Пісторіус (Boris Pistorius) стверджував, що помилка сталася з вини одного з учасників розмови, який, беручи участь у ній з Сінгапуру, використав для підключення "незахищений канал передачі даних", тобто мобільний зв'язок або мережу Wi-Fi.

Пісторіус тоді повідомив, що розмова між чотирма офіцерами проходила відповідно до приписів через Webex. Він також зауважив, що Збройні сили Німеччини використовують захищені версії цієї програми для таких конференцій.

За даними британської газети The Sunday Times, офіцером Бундесверу, який доєднався до конференції з Сингапуру, був очільник ВПС Німеччини Інґо Ґергарц.

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