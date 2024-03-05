Пісторіус: Прослуховування розмов ВПС ФРН - приватна помилка

Один із учасників перехопленої розмови про Taurus використовував незахищений канал зв'язку, заявив міністр оборони ФРН. За словами Бориса Пісторіуса, розпочато попередні дисциплінарні розслідування.

За попередніми даними розслідування, причиною перехоплення Росією розмови офіцерів Бундесверу про далекобійні ракети Taurus стала "індивідуальна помилка", заявив у вівторок, 5 березня, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius).

Він уточнив, що помилка сталася з вини одного з учасників розмови, який, беручи участь у ній з Сінгапуру, використав для підключення "незахищений канал передачі даних", тобто мобільний зв'язок або мережу Wi-Fi.

Міністр додав, розмова між чотирма офіцерами проходила відповідно до приписів через інтернет-платформу Webex, захищені версії якої збройні сили Німеччини використовують для таких конференцій.

При цьому Пісторіус виключив можливість того, що у розмові, не будучи ніким поміченим, брав участь російський шпигун. Глава оборонного відомства ФРН також зазначив, що конференція офіцерів Бундесверу відбулася під час проведення Сінгапурського авіасалону, на якому було багато високопоставлених європейських військових. "Такий захід у подібних умовах - справжня знахідка для російських спецслужб", - зауважив міністр.

За його даними, в готелях, що використовуються для проведення заходу, ведеться масштабне, але точкове прослуховування, а доступ до Webex-конференції німецьких офіцерів став "випадковим успіхом".

Розпочато попередні дисциплінарні розслідування

Глава міноборони повідомив, що стосовно всіх чотирьох учасників розмови розпочато попередні дисциплінарні розслідування, проте, за його словами, "персональні наслідки наразі не стоять на порядку денному". Пісторіус наголосив, що "не стане жертвувати жодним зі своїх найкращих офіцерів заради ігор Путіна".

За результатами попереднього розслідування має бути ухвалено рішення про те, чи провадитиметься власне дисциплінарний розгляд. Наприклад, слід з'ясувати, чи були в розмові моменти, які не слід було обговорювати за допомогою використовуваної платформи.

Витік запису переговорів офіцерів Люфтваффе

Головний редактор російського державного телеканалу RT Маргарита Сімоньян 1 березня опублікувала 38-хвилинний аудіозапис, на якому "високопоставлені офіцери Бундесверу" обговорюють, серед іншого, ефективність ймовірного використання ракет Taurus для ударів по Керченському мосту. Після цього міністерство закордонних справ Росії зажадало від Німеччини пояснень.

Пізніше міноборони ФРН визнало факт перехоплення розмови, але не прокоментувало її зміст. "Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни до записаної чи розшифрованої версії, яка поширюється у соціальних мережах", - пояснили у відомстві.

Британська газета The Sunday Times 3 березня написала, що розмова відбулася 19 лютого, із Сінгапуру в ній брав участь очільник Військово-повітряних сил Німеччини (Люфтваффе) генерал-лейтенант Інґо Ґергарц (Ingo Gerhartz).

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово виступав проти передачі Києву ракет Taurus, обґрунтовуючи це побоюваннями, що Німеччина виявиться втягнутою у війну Росії проти України. За словами глави уряду ФРН, контроль над застосуванням ракет Taurus вимагає відправити в Україну німецьких військових, але цей крок виключено.

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