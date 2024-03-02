Міноборони ФРН підтвердило прослуховування розмов про Taurus

Міністерство оборони ФРН підтвердило факт прослуховування в німецьких військово-повітряних силах після публікації в російських ЗМІ розмови офіцерів нібито про можливість постачання Україні ракет Taurus.

Міністерство оборони ФРН підтвердило факт прослуховування в німецьких військово-повітряних силах. "За нашою оцінкою, була перехоплена розмова у військово-повітряних силах", - заявила в суботу, 2 березня, прессекретарка міністерства інформаційній агенції AFP.

Водночас міноборони не надало жодних деталей змісту розмови, але повідомило, що це питання досі розслідується. "Наразі ми не можемо з упевненістю сказати, чи були внесені зміни в записану або розшифровану версію, яка поширюється в соціальних мережах", - продовжила представниця міноборони ФРН.

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Нагадаємо, 1 березня керівниця російського державного пропагандистського мовника RT Маргарита Симоньян опублікувала аудіозапис приблизно 40-хвилинної розмови. При цьому вона не повідомила, звідки має запис.

За її словами, розмова велася 19 лютого між офіцерами німецьких ВПС, вона також навела їх прізвища.

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Учасники розмови, як нібито випливає із розшифровки, обговорюють можливу передачу Україні далекобійних ракет Taurus. За їхніми словами, це питання доручив опрацювати міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius), тоді як канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) "блокує ці поставки".

Високопоставлені офіцери Бундесверу нібито обговорювали можливість атакувати ракетами Taurus Керченський міст. Офіцери говорили про те, що можна передати Україні 100 таких ракет у два транші по 50.

Нібито за словами німецьких офіцерів, "міст на сході важко дістати" і для цього "може знадобитися не десять і навіть не двадцять ракет". Вони ймовірно висловили думку, що це можливо за допомогою ракет Taurus, якщо оснастити ними французький винищувач Dassault Rafale.

Після цього міністерство оборони Німеччини розпочало перевірку ймовірності перехоплення комунікацій та прослуховування у Військово-повітряних силах.

У п'ятницю речниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила у соціальних мережах: "Ми вимагаємо від Німеччини пояснень". Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у суботу розповів журналістам про "підступні плани Бундесверу (збройних сил Німеччини), які стали очевидними завдяки публікації цього аудіозапису. Це відверте самовикриття", сказав Лавров.