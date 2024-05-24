Шольц вкотре відмовив у постачанні Україні ракет Taurus

Постачання Taurus може бути виправданим лише, "якщо ми самі зможемо визначати і встановлювати цілі", заявив Олаф Шольц. Однак це неможливо без участі у конфлікті, а ескалація між РФ і НАТО недопустима.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц(Olaf Scholz) вкотре заявив про відмову у постачанні Україні крилатих ракет Taurus. "Ми не допустимо ескалації між Росією і НАТО", - заявив Шольц у п'ятницю, 24 травня, під час діалогу з громадянами у Берліні з нагоди 75-ї річниці проголошення Основного закону ФРН.

Німеччина, за словами Шольца, "вичерпала все можливе" з точки зору поставок зброї. Він підтвердив свою готовність робити це "стільки, скільки буде необхідно", щоб Україна могла себе захистити, повідомляє AFP.

Зважаючи на високу дальність і точність ракет Taurus, їх постачання може бути виправданим лише у разі, "якщо ми самі зможемо визначати і встановлювати цілі", сказав Шольц. Утім, це неможливо, якщо ми самі не станемо частиною конфлікту, зазначив глава уряду ФРН.

Крилаті ракети Taurus мають дальність польоту понад 500 кілометрів. Це означає, що вони можуть досягти території Росії з України і знищити там певні військові цілі. Шольц виступає категорично проти їх поставок зі складів Бундесверу. Однак навіть партнери по коаліції, а також соратники Шольца у Соціал-демократичній партії Німеччини виступають за передачу ракет Україні. Також нещодавно міністр оборони Великобританії Грант Шаппс заявив, що Німеччині варто було б надати Україні далекобійне озброєння.

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З нагоди проголошення Основного закону 75 років тому у Берліні до неділі триває "Фестиваль демократії", в рамках якого відбуваються діалоги з політиками. У Бонні, де Основний закон ухвалили 23 травня 1949 року, річниця відзначатиметься 25 травня. В інших містах Німеччини також заплановані святкові заходи.