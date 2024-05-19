Шаппс вважає, що ФРН має надати Україні далекобійну зброю

Міністр оборони Великобританії Грант Шаппс переконаний, що Німеччині варто було б надати Україні далекобійне озброєння. Відповідну заяву очільник британського оборонного відомства зробив у інтерв’ю для телеканалу Sky News , оприлюдненому в неділю, 19 травня.

"Нам варто збагнути, що ми перебуваємо в екзистенційній битві", - наголосив він.

Під час розмови з журналістом Шаппс також згадав небажання деяких країн-членів Північноатлантичного альянсу збільшувати видатки на оборону, сподіваючись натомість на захист європейської безпекової "парасольки".

Шаппс: Україна має право бити західною зброєю по Криму

Крім того, він наполіг на праві України застосовувати західне далекобійне озброєння для ударів по російських об'єктах у анексованому Криму, наголосивши, що саме Лондон першим надав торік таке озброєння для України. "Що мені хотілося б побачити, це те, щоб всі наші партнери, включно з Німеччиною, які справді мають змогу надати зброю великої дальності, але не дозволяють її застосовувати в Криму, який є частиною України (робили те саме. - Ред.). Я гадаю, що це - саме те, що має статися в першу чергу", - сказав він.

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Нагадаємо, Лондон не вперше закликає Берлін надати Україні далекобійні види озброєння - насамперед крилаті ракети повітряного базування Taurus. Лунали навіть пропозиції своєрідного "кругового обміну", який передбачав, що Берлін надає Лондону ці ракети Taurus, а британські військові передаватимуть Україні більше крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow. Однак канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) постійно відкидав будь-яку можливість передачі цих ракет Україні або будь-кому іншому.

Великобританія збільшує допомогу Україні до 3 мільярдів фунтів

Водночас у коментарі для видання The Sun , оприлюденому напередодні, Шаппс наголосив, що інші країни повинні допомогти озброїти Україну, щоб уникнути "найбільшої загрози" світовому порядку в цьому столітті. "Події минулого тижня повинні послужити тривожним дзвінком для Заходу. Теплих слів замало, - зазначив Шаппс. - Кожна нація, яка цінує свою свободу, повинна активізуватися і надати все, що вона може, так швидко, як вона може, щоб забезпечити Збройним силам України змогу відбити незаконне (російське. - Ред.) вторгнення".

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На цьому тлі британський міністр навів приклад його країни. "Цей уряд зміг збільшити нашу допомогу Україні до трьох мільярдів фунтів стерлінгів цього року", - пояснив він. Лише з початку цього місяця Великобританія відправила Україні 80 ракет протиповітряної оборони, а ще 20 мають бути доставлені до червня, зазначив він. Крім того, за даними Шаппса, його країна відправила в Україну 20 амфібійних бронетранспортерів Viking, а також боєприпаси, запчастини та уніформу.