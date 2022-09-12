Зеленський вимагає восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії

201-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 12 вересня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 11 вересня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події понеділка,12 вересня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський закликав світ визнати Росію державою-терористом та посилити санкції після серії атак на енергетичну інфраструктуру України. "Потрібен восьмий санкційний пакет ЄС. Треба збільшити допомогу Україні, передусім прискорити надання систем ППО нашій державі", - сказав він під час вечірнього відеозвернення.

За думку президента, такі дії РФ є реакцією на розгром російської армії, а також намаганням завадити українському експорту електрики в Європу.

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У неділю увечері у селищі на південному узбережжі Франції Рокбрюн-Кап-Мартен невідомі побили двох українок з Ізюма Харківської області за прослуховування музики, повідомив віцепрезидент асоціації "Об'єднання українців у Франції" Володимир Когутяк. За версією жінок, перехожі чоловіки могли бути росіянами і вдарили їх, коли почули, як ті слухають українську пісню.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що українське посольство в Парижі взяло на "особливий контроль" справу побиття двох українок. "Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв'язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", - написав він у Facebook.

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ЗСУ звільнили селище Богородичне на Донеччині, повідомило міноборони України. як повідомляється, військові "вдало провели штурм і здійснили заходи з перевірки та убезпечення території селища". У свою чергу, російська армія покинула на позиціях зброю і бронетехніку, а також нанесла авіаудар по церкві, у якій до цього жили, стверджують в МОУ.

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Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр опублікувала допис, в якому написала "Майже 6 тис.кв.км", очевидно коментуючи контрнаступ української армії. Ще день тому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що від початку місяця під контроль України повернуто три тисячі квадратних кілометрів.

++19.56++

У звільненому від армії РФ селі в Чугуївському районі на Харківщині виявили тіла мирних мешканців зі слідами катувань. За попередньою версію слідства, потерпілих вбили російські військові, коли окупували населений пункт.

"Після деокупації с. Залізничне Чкаловської територіальної громади Чугуївського району Харківської області місцеві мешканці звернулись до правоохоронців та повідомили про те, що військовослужбовці РФ вбили їх односельчан. 11 вересня правоохоронці виявили чотири трупи. У всіх них - сліди катувань. Троє з них поховані на території домоволодінь, ще один був закопаний на території асфальтного заводу навпроти залізничного вокзалу с. Залізничне", - повідомила Харківська обласна прокуратура у понеділок, 12 вересня. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

На звільнених територіях України фіксують масові злочини армії РФ - Генштаб ЗСУ

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На звільнених від російських окупантів територіях України фіксують масові злочини армії РФ, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни. Наразі там триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні в понеділок, 12 вересня.

"Представники військових адміністрацій, спільно з силами оборони, роблять все можливе, щоб уникнути гуманітарної катастрофи, яка є наслідком постійних обстрілів, ракетних та авіаційних ударів противника, відсутності електроенергії, продуктів харчування і ліків під час попередньої діяльності на раніше захоплених територіях російських окупантів", - ідеться в повідомленні.

За даними Генштабу, через поточну ситуацію на фронті наразі військове командування РФ призупиняє відправку нових, вже сформованих, підрозділів на територію України. "Поточна ситуація на театрі бойових дій і недовіра до вищого командування змусила велику кількість добровольців категорично відмовитись від перспективи служби в бойових умовах", - розповіли у відомстві.

++18.43++

Росіяни вдарили по житловому масиву у Немишлянському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. "Черговий обстріл Харкова. Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо - удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає", - написав він на своєму Telegram-каналі. Інформація про постраждалих та руйнування наразі уточнюється, додав Терехов.

++18.31++

Обов’язковою відповіддю світу на удари по критичній інфраструктурі України мають бути поставки систем протиповітряної та протиракетної оборони, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Маємо розуміти: Росія не вміє воювати на полі бою, тому хоче воювати з цивільними. Терористична атака на Харківську ТЕЦ 11 вересня - не остання спроба вдарити по критичній інфраструктурі й позбавити людей тепла/світла. Обов'язкова відповідь світу - ППО/ПРО для України", - написав він у своєму Twitter у понеділок.

++18.00++

Євросоюз не визнає проведення місцевих російських виборів 9-11 вересня та їхні результати в незаконно анексованому РФ Криму. Про це йдеться у заяві, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ (EEAS) у понеділок, 12 вересня.

"Жоден з "обраних" під час цих виборів на незаконно анексованому Кримському півострові, і тих, хто претендує на те, щоб "представляти" населення Криму та Севастополя, не має жодної легітимності й не буде визнаний представником цих територій", - наголосили в ЄС.

++16.58++

Щонайменше тисяча мешканців Ізюма загинула внаслідок російських обстрілів і авіаударів, повідомив на брифінгу депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник. За його словами, інформація ще потребує уточнення, оскільки "загарбники намагалися приховати свої злочини". "За тією інформацією, що ми маємо, щонайменше тисяча мешканців міста загинула внаслідок саме військових дій. Але ще більша кількість людей, ми вважаємо, постраждала через те, що їм не змогли вчасно надати необхідну медичну допомогу, оскільки окупанти ще в березні зруйнували всі медичні заклади", - цитує Стрельника Укрінформ.

Читайте також: Контрнаступ ЗСУ: що наразі відомо

++16.34++

ФРН не постачатиме Києву танки без консенсусу з партнерами - міністерка

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) вчергове відхилила прохання України про постачання бойових танків.

Німецький такн Leopard-2 Фото: picture-alliance/dpa/K.M. Wegmann

"Жодна країна поки що не постачала бойові машини піхоти чи бойові танки західного виробництва", - сказала вона. За її словами, відповідно до домовленостей з партнерами, Німеччина не піде на такий крок в односторонньому порядку.

Тим часом, за даними Süddeutsche Zeitung, США розглядають можливість передачі Україні сучасних бойових танків і західних бойових машин піхоти, серед яких - німецькі Marder. Це питання викликає дискусії у Вашингтоні, однак США нібито запропонували союзникам обговорити його.

Читайте детальніше: ФРН не постачатиме Україні танки без консенсусу з партнерами - міністерка

Шольц: Німецьке озброєння допомагає Україні у контрнаступі

++16.09++

Німеччина надала Україні зброю, яка наразі змінює ситуацію на сході країни. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом у Берліні у понеділок, 12 вересня.

Як пише агенція dpa, канцлер ухилився від питання про надання Києву західних бойових танків, однак сказав, що Німеччина спільно з союзниками всебічно підтримує Україну. "Ми також доставили дуже ефективну зброю, яка має значення в поточній битві на сході", - заявив Шольц.

++15.51++

Ізраїль може поставляти приблизно десять відсотків газу від тієї кількості, що Європа отримала від Росії торік, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Яір Лапід у Берліні в понеділок.

"Ми будемо частиною зусиль із заміни російського газу в Європі", - сказав Лапід після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Шольц заявив, що Німеччина працює над тим, аби забезпечити постачання від нових партнерів, оскільки країна прагне відмовитися від російських енергоносіїв.

++15.24++

У РФ нове звернення місцевих депутатів щодо відставки Путіна

19 муніципальних депутатів Москви, Санкт-Петербурга та Колпіно виступили зі спільною публічною заявою, вимагаючи відставки президента РФ Володимира Путіна.

Фото: Gavriil Grigorov/Sputnik/Kremlin Poo//AP/picture alliance / ASSOCIATED PRESS

"Ми, муніципальні депутати Росії, вважаємо, що дії президента В. В. Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Вимагаємо відставки Володимира Путіна з посади президента РФ!" - йдеться у тексті звернення.

Схожі заяви російських місцевих депутатів почали з'являтися ще минулого тижня. 7 вересня депутати муніципального утворення Санкт-Петербурга "Смольнінське" закликали Державну думу РФ відправити Путіна у відставку через державну зраду. 8 вересня рада депутатів московського муніципального округу "Ломоносівський" закликала Путіна "звільнити себе з посади".

Читайте детальніше: У Росії з'явилося нове звернення місцевих депутатів щодо відставки Путіна

++15.15++

ЗСУ звільнили деякі населені пункти в Луганській області, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у понеділок, 12 вересня. "Звільнені населені пункти є, там триває зачистка. Після остаточної деокупації Лиману - естафету переймаємо ми… Кожен сантиметр луганської землі відвойовується. ЗСУ заходять не "парадом", - написав він.

Гайдай розповів, що сьогодні він провів нараду з усіма головами громад Луганщини, аби вони були готовими оперативно повертатися до населених пунктів, після команди військових. "Ми вже готуємося до відновлення процесу життєдіяльності громад. Чекаємо відмашку", - додав голова ОВА.

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Німеччина в липні майже вдвічі скоротила імпорт із РФ, проте постачання російських товарів коштувало їй дорожче. Обсяг імпорту з Росії в річному обчисленні зменшився на 45,8 відсотка. Водночас його вартість зросла на 10,2 відсотка - до 2,9 мільярда євро. Це пов'язано в першу чергу з різким зростанням цін на енергоносії, повідомило німецьке Федеральне статистичне відомство.

++14.20++

РФ ударила по Харкову: Знову пропали світло й вода, є жертви

Через обстріл російською армією центра Харкова з ладу вийшли об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в місті знову пропало світло та припинилось водопостачання.

Наслідки обстрілів Харківщини 11 вересня Фото: Kostiantyn Liberov/AP/picture alliance

"Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів", - повідомив мер Ігор Терехов.

++13.52++

Під удар армії РФ потрапили два райони Харкова - Основ'янський та Київський. В останньому влучили в дорожнє покриття. Одна людина загинула. Спершу голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про одного пораненого перехожого. Згодом він додав, що кількість поранених збільшилась до чотирьох.

++13.30++

Російська армія завдала удару по Харкову, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Інформації щодо об'єкту атаки чи постраждалих він поки не надав.

Читайте детальніше: РФ вчергове вдарила по Харкову: знову зникли світло й вода, є жертви

++13.04++

Більшість жителів Німеччини готові до жертв заради збереження санкційного тиску на Росію за війну в Україні. Поступитись чимось для збереження санкцій попри різке зростання цін на енергоносії згодні 53 відсотки опитаних соціологічним інститутом Civey на замовлення газети Augsburger Allgemeine. 42 відсотки респондентів не готові до особистих жертв, п'ять відсотків не визначились з відповіддю.

++12.43++

Міністерство закордонних справ Китаю підтвердило, що наступного тижня лідер країни Сі Цзіньпін здійснить перший закордонний візит з початку пандемії коронавірусу - в Узбекистан на саміт Шанхайської організації співробітництва. Очікується, що там Сі проведе зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

++12.11++

Україна відвоювала майже всю Харківську область - ISW

Українські військові відвоювали в стрімкому контрнаступі майже всю Харківську область, йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) про ситуацію станом на 11 вересня.

ЗСУ на Харківщині 9 вересня Фото: David Ryder/Zuma Press Wire/picture alliance

За оцінками аналітиків, успіх операції став результатом поєднання дезінформаційної кампанії, якісного плану наступу та західного озброєння. Водночас вони нагадують, що на Херсонщині українські сили досягли успіху в кількох важливих точках на західному березі Дніпра: "Тому називати обманом оголошений у Херсонській області контрнаступ немає підстав".

Хоча Україна переломила хід війни на свою користь, це не означає її швидкого завершення, кажуть в ISW. Аналітики прогнозують, що вона продовжиться 2023 року.

Читайте детальніше: Україна відвоювала майже всю Харківську область - ISW

++11.44++

Правоохоронці затримали колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області. Йому повідомили про підозру в державній зраді та самовільному залишенні місця служби в умовах воєнного стану, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 24 лютого він "перешкоджав функціонуванню єдиної системи управління сил безпеки та сил оборони", "вчинив багатоетапні дії, направлені на усунення голови Харківської обласної військової адміністрації від виконання обов'язків", самовільно залишив місце служби та незаконно перебував за межами Харківської області. "Підозрюваний усунувся від виконання бойових розпоряджень командувача та виконання завдань, пов'язаних з організацією контррозвідувальної і контрдиверсійної діяльності управління СБУ в Харківській області, а також участі цього підрозділу в обороні Харкова у складі сил угруповання військ "Харків", - ідеться у повідомленні.

++11.11++

Президент України Володимир Зеленський відвідав резиденцію посла Великобританії, де вшанував пам’ять королеви Єлизавети II.

Зеленський поклав квіти на території резиденції та висловив співчуття Сполученому королівству. "Пам'ять про її величність та її самовіддане служіння своєму народові назавжди залишиться в історії людства", - написав він у книзі скорботи.

Читайте також: Чарльза ІІІ офіційно проголошено королем Великобританії

++11.58++

ЗСУ вийшли до кордону з РФ на окремих ділянках фронту на Харківщині

На окремих ділянках фронту Збройні сили України вийшли до державного кордону з РФ, повідомив у ранковому зведенні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Російські окупанти, під тиском наших ЗСУ тікаючи з Харківщини, продовжують мститися мирному населенню. Цієї ночі близько опівночі ворог завдав ракетного удару, попередньо з зенітного ракетного комплексу С-300, по Новобаварському району Харкова. Частково зруйновано п'ятиповерховий житловий будинок. На жаль, одна людина загинула, двоє поранених", - написав він у Telegram.

Внаслідок вечірнього удару по Холодногірському району був пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, а двоє працівників загинули. Також вчора від ракетних обстрілів постраждав об'єкт критичної інфраструктури в Чугуївському районі, а двоє людей отримали поранення.

Внаслідок ракетних ударів у Харкові та на великій частині області зникло електропостачання, а без нього не працювали насоси, що подають людям у будинки воду. Наразі електро- та водопостачання в регіоні відновлене на 80 відсотків, роботи тривають.

++11.33++

Німецькі Зелені закликали збільшити постачання зброї Україні

На тлі успішного контрнаступу української армії співголова німецької партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) закликав до збільшення обсягів постачання зброї Україні.

Танк "Леопард" Фото: Csaba Krizsan/dpa

"Саме зараз перед настанням зими нам необхідно підтримати Україну, щоб вона ще цього року змогла звільнити якнайбільше своєї території", - сказав політик в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine.

На його думку, зброю для поставок в Україну треба брати не лише з резервів, призначених для кругового обміну, але й з запасів Бундесверу чи безпосередньо у виробників.

Раніше стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не дав згоди на прямі поставки танків Leopard-2 Україні попри те, що виробники готові виконати замовлення Києва.

Читайте детальніше: Німецькі Зелені закликали збільшити постачання зброї Україні

++11.08++

"Укрпошта" випускає конверт "Ласкаво просимо до пекла", за дизайн якого проголосували понад 200 тисяч українців. На ньому чоловіка, схожого на президента РФ Володимира Путіна, який дивиться на мапу України, бере за плече український військовий.

"Нова марка "Тризуб" на конверті, як наш символ, на який орки реагують, як вампіри на часник - особливий рівень захисту. Точну дату запуску продажів оголошу окремо, але вже дуже скоро", - написав генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський у Facebook.

++10.50++

Служба безпеки України (СБУ) заявляє, що затримала в Одесі агента російських спецслужб, який готував для РФ списки "потенційних цілей" серед українських високопосадовців з правоохоронних органів. Затриманий - колишній керівник кримінальної розвідки управління боротьби з організованою злочинністю (розформованого у 2015 році) міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

Повідомляється, що він збирав розвідувальні дані та закриту інформацію щодо установчих даних посадовців і ветеранів МВС та результатів розслідувань резонансних справ. "Зібрані відомості він передавав у Москву своєму "зв'язковому" - кадровому співробітнику МВД РФ Сергію Єрьоміну, діяльність якого координує ФСБ. Отриману інформацію окупанти використовують для визначення "потенційних цілей" серед українських силовиків, проведення диверсій і спеціальних інформаційних операцій для їхньої дискредитації та спроб вербування", - йдеться у пресрелізі.

За даними контррозвідки СБУ, затриманого завербували представники РФ у червні 2022 року, а в поле зору російських спецслужб він потрапив через свої прокремлівські погляди, які висловлював серед колишніх колег-правоохоронців. "До підривної діяльності зрадник намагався залучити декількох колишніх співробітників підрозділів МВС Одеської області", - розповіли в спецслужбі. Чоловікові повідомили про підозру в державній зраді, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

++10.19++

У військовій розвідці Великобританії припускають, що через вдалий наступ Збройних сил України Росія віддала наказ про виведення своїх військ з усієї окупованої Харківської області на захід від річки Оскіл. "Ще залишаються окремі осередки опору, але з середи Україна відвоювала територію щонайменше вдвічі більшу за Великий Лондон", - повідомляється на сторінці британського міністерства оборони в Twitter.

Зазначається, що на півдні України, поблизу Херсона, Росія, ймовірно, намагається перекинути резерви через річку Дніпро до лінії фронту, але їй це не вдається. "Імпровізований понтонний міст, який Росія розпочала споруджувати понад два тижні тому, залишається незавершеним. Українська далекобійна артилерія зараз, імовірно, так часто б'є по переправах через Дніпро, що Росія не може відремонтувати пошкоджені мости", - наголошують аналітики британської спецслужби.

Загалом швидкі українські успіхи мають значні наслідки для загального плану операцій Росії, вважає британська розвідка. Російські війська змушені віддавати пріоритет екстреним оборонним діям, а й без того обмежена довіра до вищого військового керівництва РФ погіршиться, вважають британські розвідники.

++09.56++

Від сьогодні посилився візовий режим між ЄС і РФ

Європейський Союз з понеділка, 12 вересня, призупинив угоду про спрощення візового режиму з Росією, що діяла з 2007 року.

Фото: Nikolai Sorokin/Zoonar/picture alliance

Це призведе до підвищення збору за оформлення візи громадянам РФ з 35 до 80 євро. Заяви росіян зможуть розглядати протягом 45 днів, а не 15, як раніше. Від них також можуть вимагати додаткові документи, щоби "забезпечити високий рівень перевірки".

Країни ЄС зможуть видавати росіянам лише візи для одноразових короткострокових поїздок, і тільки для відвідування однієї конкретної країни, а не всієї Шенгенської зони.

Читайте детальніше: Спрощений візовий режим між Росією та ЄС перестав діяти

++09.21++

Вночі російські солдати били з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град", а також з важкої артилерії по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області. У Нікопольському районі пошкоджені приватні будинки, ліцей та електромережі, у Криворізькому - будинки та газогін. Люди не постраждали.

За даними голови обласної військової адміністрації Валентина Резніченка, станом на ранок усі міста та громади Дніпропетровщини - з електрикою.

++08.57++

Вночі внаслідок обстрілів російською армією були пошкоджені газопровід, житлові будинки, адміністративна будівля та технічні споруди комунального підприємства селища Березнегувате в Миколаївській області.

Вдень 11 вересня ракети РФ влучили в елеватор із запасами пшениці у Вознесенську. "В ході обстеження комісією міської ради встановлено часткову руйнацію 40 житлових будинків. До лікарні з травмами потрапило п'ять людей, з них одна дитина", - пише у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

++08.28++

Електро- та водопостачання Харківської області відновили на 80 відсотків, повідомляє заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Електропостачання Дніпропетровської, Полтавської та Сумської областей відновили ввечері 11 вересня. Їхнє часткове знеструмлення відбулось внаслідок удару РФ по Харківській ТЕЦ.

++07.59++

ЗСУ звільнили 20 населених пунктів за добу

У районах населених пунктів Миколаївка Друга та Зайцеве тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні. Спроби наступу російської армії неподалік Майорська та Красногорівки українські військові відбили.

За минулу добу силам оборони України вдалося витіснити росіян із понад 20 населених пунктів. "Проводяться взяття їх під повний контроль та стабілізаційні заходи", - йдеться у повідомленні.

Українські військові на Харківщині Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

У генштабі кажуть, що окупанти під час втечі з населених пунктів Великий Бурлук і Дворічна Харківської області вивезли награбоване у місцевих жителів майно та транспортні засоби, а в Луганській області російські військові з родинами втекли з міста Сватове, де залишилися тільки бойовики так званої "народної міліції" з числа місцевих жителів.

Армія РФ продовжує обстріли військової та цивільної інфраструктури з ракет, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Минулої доби вона завдала по території України 18 ракетних і 39 авіаційних ударів. Постраждали понад 30 населених пунктів, а внаслідок удару по Харківській ТЕЦ було частково знеструмлено кілька областей.

++07.30++

Харків: Під обстріл потрапив житловий будинок, є жертви

Вранці під обстріл потрапив житловий будинок у Новобаварському районі Харкова. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих. Сам будинок частково зруйнований.

Як повідомляє мер міста Ігор Терехов, водопостачання у Харкові вночі відновили. Метро та наземний електротранспорт працюють у штатному режимі.